No solo Alejandro Fernández: ¿Quiénes han demandado a Luis Miguel?

Alejandro Fernández, quien recientemente se presentó en la Plaza de Toros México, habló sobre el tema legal que enfrentó en contra de Luis Miguel, con quien iba a realizar una gira en 2015 que nunca se concretó.

De acuerdo con trascendidos de aquel entonces, ‘El Sol’ recibió un anticipo de 5 millones de dólares, mismo que no repuso después de que el tour entre él y Fernández ya no se realizara.

“Sí hubo un tema legal en donde yo salí ganando, la verdad porque tenía las de ganar”, dijo a Ventaneando, asegurando también que no le interesa retomar el proyecto: “Y dos, no me despierto para ver que chingados hace Luis Miguel o qué pensará”, agregó.

Alejandro Fernández y Luis Miguel planearon una gira que finalmente no se realizó. (Foto: Instagram @alexoficial / luismigueloficial.com)

Demandas a las que se ha enfrentado Luis Miguel

Alejandro Fernández no es la primer persona que toma acciones legales en contra de Luis Miguel. A lo largo de su trayectoria e incluso vida personal, el intérprete de ‘La Incondicional’ se ha enfrentado a diversas demandas.

Warner Music, 2017

Hace unos años, la disquera con la que trabajaba ‘LuisMi’ lo demandó en Los Ángeles, California, ya que no había pagado un préstamo; la cifra ascendía a aproximadamente 3.6 millones de dólares, de acuerdo con información de El País.

Luis Miguel tenía varios años trabajando con Warner Music y se había comprometido a saldar su deuda en 2014, lo cual no ocurrió. Posteriormente habría renegociado ante un tribunal en Nueva York, pero no terminó de pagar.

Luis Miguel trabajó durante muchos años con Warner Music. (Foto: EFE / David Borrat)

William Brockhaus, su exmanager, 2016

En 2016, el empresario William Brockhaus demanda a Luis Miguel, con quien trabajó entre 2013 y 2015, por incumplimiento de contrato. En este, se establecía el pago de 1.4 millones de dólares como compensación, mismos que el cantante nacionalizado mexicano ignoró.

Según algunos reportes, al no haber pago de Luis Miguel, le embargaron un auto Rolls-Royce Phantom 2003, aunque este no cubría el total de la deuda. Un año después se emitió una orden de arresto en contra del artista por desacato. Se cree que al final sí le pagó a Brockhaus su deuda.

Javier Francisco Guatemala, exempleado de Luis Miguel, 2021

Otro exempleado de Luis Miguel logró notificar al cantante, después de 9 años, que enfrentaba una demanda por despido injustificado.

Luis Miguel tenía una propiedad en Acapulco que después 'abandonó'. (Foto: luismigueloficial.com)

El hombre cuidaba una de las propiedades de ‘El Sol’ en Acapulco, y dice que trabajó para el intérprete de ‘1+1=2 Enamorados’ alrededor de 28 años hasta que este lo despidió en 2012 sin ningún motivo y sin darle algún tipo de ‘finiquito’.

Aracely Arámbula, 2019

La actriz Aracely Arámbula, quien fue pareja de Luis Miguel y con quien procreó dos hijos, emprendió una demanda en contra del artista en 2019 por incumplimiento en la manutención de Miguel y Daniel.

A pesar de ello, el abogado Guillermo Pous, quien representa a la actriz, señaló que no existe ningún tipo de órden de aprehensión y que, al parecer, ellos están tratando de resolverlo de otra manera.