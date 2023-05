Alejandro Fernández confirmó que ganó batalla legal a Luis Miguel por gira que no se realizó

Alejandro Fernández y Luis Miguel planearon una gira que finalmente no se realizó. (Foto: Instagram @alexoficial / luismigueloficial.com)

Dos de los cantantes más reconocidos en México, Alejandro Fernández y Luis Miguel, anunciaron una gira en 2015 que ilusionó a los fans sobre poder verlos juntos en el escenario, aunque finalmente los planes se cancelaron y quedó en la nada.

Con el regreso de ‘El Sol’ en un tour que presenta varios sold-out, el ‘Potrillo’ fue cuestionado sobre el tema legal que emprendió hace años luego de que se le diera un anticipo al intérprete de ‘La Incondicional’, que trascendió fue por la cantidad de 5 millones de dólares.

“Si hubo un tema legal, en donde yo salí ganando, la verdad porque tenía las de ganar”, dijo a Ventaneando. Después, el hijo del ‘Charro de Huentitán’ dejó claro que no le interesa retomar el proyecto: “Y dos, no me despierto para ver que chin... hace Luis Miguel o qué pensará”, agregó.

El nombre que se había elegido era ‘Pasión Tour’, que tenía planeado iniciar sus fechas en Las Vegas, en Estados Unidos, para recorrer ciudades de México y Sudamérica. Pese a todo, Fernández le deseó éxito a su colega. “Le deseo lo mejor y que le vaya muy bien si va a hacer otra gira con alguien más. Que Dios me lo bendiga y que la puedan hacer”.

Cuando Carlos Bremer contó que Luis Miguel ya le había pagado

Luis Miguel está en un renacer de su carrera, por lo que las largas filas virtuales que superaron a los 500 mil usuarios para verlo en vivo en sus conciertos lo han obligado a agregar nuevas fechas en algunas ciudades.

El empresario Carlos Bremer aseguró hace algún tiempo que LuisMi ya había pagado sus deudas. “Ya le pagó y saldó su deuda, entre ellos a Alejandro Fernández, que le hizo el favor de esperarlo, es otro gran héroe de México y yo se lo agradecí personalmente”, contó a Sale el Sol. “Gracias a él por esperar a que Luis Miguel pudiera revivir y gracias a Luis Miguel por cumplir sus compromisos”.