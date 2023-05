‘Canelo’ ¿le hizo el feo a Luis Miguel? Álvarez habla de que ‘El Sol’ lo acompañe en una pelea

Luis Miguel inició la venta de boletos para sus conciertos en México la semana pasada y ya es sold out en todo el país, por lo que su nombre ha prevalecido en tendencia y muchas personalidades han hablado de él, como lo hizo Sául ‘Canelo’ Álvarez recientemente.

Durante la develación de su estatua en el Museo de Cera de la CDMX, el pugilista fue abordado por diversos medios de comunicación y, entre bromas, habló sobre ‘El Sol’ y si habría posibilidad de que el cantante nacionalizado mexicano apareciera en una de sus peleas para cantar con él.

Luis Miguel eligió como sedes estadios y arenas para su gira en 2023. (Foto: EFE / David Borrat)

Entre risas, Álvarez aseguró que lo anterior no es algo que le quite el sueño, e incluso aseguró que no necesita la música de ‘LuisMi’ en uno de sus eventos. “No, no lo necesito”, dijo.

No obstante, rectificó su comentario de inmediato y dijo que no descartaba la aparición del artista en una de sus futuras peleas: “Es broma, pero en este momento es muy complicado para él, pero no descarto nada”.

Siguiendo con las preguntas relacionadas con Luis Miguel, cuestionaron a ‘Canelo’ si había conseguido entradas para algunos de los conciertos que ofrecerá el intérprete de ‘La Incondicional’ en México y Estados Unidos.

El boxeador que peleó en Guadalajara contra John Ryder el pasado 6 de mayo siguió en la línea de decir que no le interesaba asistir a uno de los eventos de ‘LuisMi’, aunque a modo de broma. “No lo necesito”, repitió antes de retirarse a admirar las demás figuras que se encuentran en el Museo de Cera.

'Canelo' Álvarez posando con su estatua en el Museo e Cerca. (Foto: Instagram / @canelo)

‘Canelo’ Álvarez piensa en hacer una serie biográfica

Al igual que Luis Miguel y otros artistas, el boxeador originario de Jalisco admitió que, al igual que otras figuras de la música, el deporte o el espectáculo, le gustaría hacer una serie sobre su vida con la esperanza de inspirar a otros jóvenes.

“Me gustaría que vieran todo lo que he pasado, por todo lo que he conseguido, quiero que de eso se trate”, aseguró Álvarez, de 32 años.