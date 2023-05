CMB no presionará a ‘Canelo’ para pelear contra Benavidez, al que rechaza ¿por miedo?

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), José Sulaimán, negó que el organismo vaya a presionar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano, para que enfrente al mexicoestadounidense David Benavidez, su retador oficial.

“Sería un gran combate, pero no se ha determinado el tiempo para que se lleve a cabo. Le estamos dando tiempo al mejor boxeador del mundo para luego platicar qué es lo que tiene pensado”, explicó Sulaimán.

Saúl Álvarez se recupera luego de la victoria que obtuvo ante el británico John Ryder, batalla en la que retuvo sus títulos de campeón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial (OMB), Federación Internacional (FIB) y del CMB.

“Canelo es el mejor libra por libra, está en la cima del mundo; Benavidez se ha ganado el derecho a enfrentarlo como campeón interino que es, por lo que sería extraordinario una pelea entre ellos, aunque no hay una fecha límite para ello”, añadió Sulaimán.

¿Quién es David Benavidez?

David Benavidez es un boxeador estadounidense de ascendencia mexicana y ecuatoriana. Actualmente tiene marca perfecta de 27 triunfos (23 por KO) y el cinturón de campeón supermediano interino del Consejo Mundial de Boxeo tras vencer a Caleb Plant en marzo.

‘Bandera Roja’, como le apodan, es uno de los boxeadores mexicanos que han manifestado su intención de enfrentar a ‘Canelo’ Álvarez, pero éste lo ha rechazado porque no le gusta enfrentar a sus compatriotas y no lo considera a su nivel.

“Dicen que tengo miedo, pero no le temo a nadie y no evado a ningún peleador. Benavidez no me aporta nada. Ya le gané a todos los campeones de la división”, respondió el tapatío en una entrevista para World Boxing News.

Juan Manuel Márquez, Mike Tyson y Floyd Mayweather son algunos expertos que han cuestionado la decisión de ‘Canelo’ Álvarez de no enfrentar a David Benavidez e incluso aseguran que éste podría vencer al tapatío o al menos ponerlo en aprietos.

“David Benavidez es mi muchacho, creo que puede vencer a cualquiera en la división. Al Canelo lo quiero y respeto, pero no vencería a Benavidez porque ya está un poco pasado del mejor momento de su carrera”, aseguró Mike Tyson a Boxing Arabia.

(Con información de EFE)