Juan Manuel Márquez critica a ‘Canelo’ por pelea vs. Ryder: ‘Para qué te metes a box con miedo’

A un mes de la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y John Ryder en Guadalajara, el exboxeador Juan Manuel Márquez lanzó una crítica contra el tapatío, y aseguró que esta pelea no significará mayor reto.

Durante un encuentro con distintos medios de comunicación, ‘Dinamita’ Márquez aseguró que el nivel de John Ryder como boxeador no representa mayor dificultad para Álvarez, pero dijo entender la situación ya que este iba saliendo de una operación en la muñeca y esta pelea solo le serviría para ver en qué nivel se encuentra.

“No arriesga mucho ante John Ryder. Es un peleador regular, de nivel medio para abajo, pero creo que es un reto importante para mediar, cómo se siente el ‘Canelo’, cómo va su recuperación y ellos están en todo su derecho de hacer este tipo de cosas para probar y después ver qué rival sería importante para el peleador de Jalisco”, aseguró Márquez.

'Canelo' Álvarez se enfrentará a John Ryder en Jalisco el próximo 6 de mayo. (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

El exboxeador también considera que ‘Canelo’ regresará a pelear en México por amor a su gente y el público que lo ha apoyado desde sus inicios en el ring mas que por una cuestión económica, algo que muchas veces se arriesga.

Así mismo lo hizo él en 2012, cuando ganó un duelo contra Fedchenko mientras se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera.

“Siempre nos fijamos mucho en la situación económica, pero muchas veces va más por algo de la afición, la gente, el boxeo. Eso se sacrifica (el tema económico) cuando es algo positivo y algo bueno para la gente. Uno pelea motivado y concentrado para no quedarle mal al público, por supuesto a los mexicanos”, mencionó.

¿'Canelo’ le tiene miedo a pelear contra Benavidez?

Juan Manuel Márquez, quien también se interesó por la política, lanzó una crítica al ‘Canelo’ ya que en más de una ocasión se ha negado a pelear contra David Benavidez.

En esa misma charla, el exboxeador expuso: “Si tienes miedo para qué te metes al box. (Benavidez-Canelo) sería una pelea interesante. Benavidez tiene con que hacerle una pelea competitiva a Álvarez”, aseguró.

Además, vino a colación un comentario que hizo el tapatío hace unos meses, cuando aseguró que no le gustaba pelear con boxeadores mexicanos. En ese sentido. Márquez destacó que, para demostrar que se es el mejor, debe aceptar rivales de todo tipo, incluyendo a sus connacionales.

“Cuando eres campeón del mundo tienes que enfrentar a quien sea, sea mexicano, europeo... si Benavidez no ha peleado con nadie... Voy a dar mi punto de vista: como campeón yo le demostraría al mundo que, si Benavidez no ha tenido rivales como yo, entonces sería una pelea fácil, pues demuestro que no es un rival que está a mi nivel y le puedo ganar. Yo estoy a un nivel superior y te voy a demostrar que no me vas a ganar”.