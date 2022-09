¿Por qué ‘Canelo’ Álvarez se niega a enfrentar a boxeadores mexicanos?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha enfrentado a grandes boxeadores como Floyd Mayweather, Miguel Ángel Cotto y Gennady Golovkin y es considerado el mejor libra por libra de la actualidad, sin embargo, en los últimos años se ha negado a pelear contra mexicanos.

A pesar de que en la historia del boxeo ha habido grandes enfrentamientos entre mexicanos, como la trilogía entre Erik ‘Terrible’ Morales y Marco Antonio Barrera, el púgil tapatío ha evitado a sus compatriotas.

A lo largo de su carrera como boxeador ‘Canelo’ Álvarez ha tenido 61 peleas profesionales, pero en los últimos diez años, solo tres han sido contra mexicanos: contra Julio César Chávez en 2017, ante Alfredo Angulo en 2014 y frente a Alfonso Gómez en 2011.

¿Por qué ‘Canelo’ evita a mexicanos, según Andy Ruiz?

Al inicio de su carrera profesional, Saúl ‘Canelo’ Álvarez enfrentó a varios boxeadores mexicanos como Abraham González, Miguel Vázquez, Pedro López, Jorge Juárez y Francisco Villanueva. No obstante, desde su pelea ante Julio César César Chávez en 2015 no ha vuelto a subirse al ring con un compatriota.

Su colega y excompañero Andy Ruiz opinó en una conferencia de prensa que quizá ‘Canelo’ teme ser vencido “porque un mexicano contra un mexicano es difícil, porque sabemos que los mexicanos no se van a rendir. Así que seguro puedes esperar que será una guerra”.

Sin embargo, ‘The Destroyer’ también dijo que ‘Canelo’ ha alcanzado un nivel en el que “ni siquiera necesita probar nada” y puede darse el lujo de pelear “con quien quiera”, por lo que “solo busca las peleas grandes”.

La verdadera razón por la que ‘Canelo’ no enfrenta a mexicanos

Jaime Munguía, Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez y David Benavidez son algunos de los boxeadores mexicanos que han manifestado su intención de enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero se han quedado con las ganas por decisión del pelirrojo.

El padre de Benavidez aseguró a AKHi TV que ‘Canelo’ no evita a mexicanos, sino a los buenos peleadores, como su hijo. Incluso Floyd Mayweather también considera que ‘Bandera Roja’ podría vencerlo y por eso lo evade.

“Dicen que tengo miedo, pero no le temo a nadie y no evado a ningún peleador. Benavidez no me aporta nada”, respondió ‘Canelo’ en una entrevista para World Boxing News. “Díganme con qué campeón han peleado antes. Yo le gané a todos los campeones de la división”.

Además, “represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido. A Jaime Munguía le veo potencial, pero le falta todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero por ahora no me gustaría”, explicó para TV Azteca.

De tal manera, las verdaderas razones por las que Saúl ‘Canelo’ Álvarez no ha peleado contra compatriotas es porque prefiere vencer a boxeadores de otra nacionalidad y poner en alto a México, además de que algunos de los que lo han retado considera que no están a su nivel.