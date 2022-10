‘Es una tontería’; David Benavidez critica que ‘Canelo’ no quiere pelear contra mexicanos

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no solo ha perdido el interés de Dmitry Bivol para una revancha, además persisten las críticas hacia él por su polémica decisión de no pelear contra boxeadores mexicanos, principalmente con David ‘Bandera Roja’ Benavidez, quien otra vez le lanzó un fuerte ‘dardo’.

Hace unos días, Floyd Mayweather le ‘echó más leña al fuego’ sobre el rechazo de ‘Canelo’ a su compatriota Benavidez y comentó que eso es algo que no harían los boxeadores afrodescendientes entre sí, por lo que sugirió que acepte esa pelea, así como él se la dio al tapatío en 2013.

Y es que otros de los argumentos de Álvarez Barragán para no aceptar una contienda con ‘Bandera Roja’ y otros mexicanos como Jaime Munguía y Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez es que considera que les faltan méritos para ser sus retadores.

“Dicen que tengo miedo, pero no le temo a nadie y no evado a ningún peleador. Benavidez no me aporta nada”, respondió ‘Canelo’ en una entrevista para World Boxing News. “Díganme con qué campeón han peleado antes. Yo le gané a todos los campeones de la división”.

Benavidez vuelve a desafiar a ‘Canelo’

El púgil mexicoamericano David Benavidez parece cansarse de pedirle una pelea a Saúl Álvarez, e incluso de exigirle que deje vacantes sus cinturones de campeón peso supermediano si no quiere subir al ring con él, y le arrojó otro ‘anzuelo’.

“¿A quién le importa si peleé contra un campeón mundial? Si soy tan fácil como dices, entonces ven y golpéame. Myke Tyson quiere ver esa pelea, Juan Manuel Márquez, Chávez... todos quieren ver esa pelea”, comentó a Fighthype.

‘Bandera Roja’, quien tiene marca invicta de 26 triunfos (23 por KO) y el cinturón de campeón supermediano interino del Consejo Mundial de Boxeo, calificó como una “tontería” la postura de ‘Canelo’ de no enfrentar a mexicanos y mencionó que comienza a enfadarse, pero está seguro de que llegaría el día en que ambos estén frente a frente sobre el ring.

“¿Por qué se le ocurriría esa tontería de no pelear con mexicanos? El único peleador mexicano contra el que la gente quiere verlo en el ring soy yo, y el único otro es ‘Zurdo’ [Ramírez]. Lo único que tengo que hacer es seguir ganando y la pelea eventualmente sucederá. Voy a estar listo para cuando eso ocurra. Siento que puede vencer a ‘Canelo’ ahora, pero lo que tiene sobre todos es experiencia”, declaró el púgil de 25 años de edad.

‘Canelo’ Álvarez no peleará en lo que resta del 2022 para recuperarse de su lesión que se agravó tras la contienda ante Gennady Golovkin. Benavidez no pelea desde mayo cuando venció a David Lemieux.