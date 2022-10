‘Me contaron que fue aburrida’: Bivol no vio última pelea de ‘Canelo’ y descarta revancha

Para la tercera pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin se vendieron menos pay per view (pago por evento) que en sus dos enfrentamientos anteriores y menos gente habría visto el evento, entre ellos, el boxeador ruso Dmitry Bivol.

A pesar de que la revancha entre ‘Canelo’ y Golovkin era uno de los combates más esperados en el boxeo, hasta Floyd Mayweather vendió más PPV en su pelea de exhibición ante el youtuber Logan Paul -y también habría ganado en cinco minutos más dinero ante Mikuru Asakura- y el choque entre el tapatío y el kazajo resultó decepcionante para algunos espectadores.

Dmitry Bivol, quien se prepara para enfrentar a otro mexicano, Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, comentó en una entrevista para FightHub que no vio la pelea de ‘Canelo’ vs ‘GGG’ III porque no quería distraerse de su próximo compromiso, pero supo que no se perdió de mucho.

“Para ser honesto, no vi la pelea. Era una pelea para mí interesante verla, pero no quiero ver otra pelea cuando yo tengo mi propia pelea. Y es que cuando veo una pelea, imagino cómo pelearía yo con ese boxeador y gasto mucha energía en eso. Por eso no quise ver esa pelea; me comentaron que fue algo aburrida”, explicó.

A Bivol no le interesa la revancha con ‘Canelo’

Desde que perdió ante Dmitry Bivol en mayo de este año, el púgil mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha manifestado varias veces su deseo de tener la revancha, pero el campeón de peso semipesado confiesa que no le interesa en este momento.

“Él quiere una revancha conmigo, no me sorprende. Él es un campeón y había perdido su última pelea. Todos los campeones quieren revancha, venganza. Está bien que quiera la revancha. Lo mejor para mí es seguir adelante, pero podemos hablar de una revancha, aunque ya no es tan interesante para mí como lo era antes porque le gané. No lo sé, sería otra pelea”, dijo a FightHub.

Bivol -quien reveló que aún no le habían pagado días después de vencer a ‘Canelo’- comentó hace unas semanas que le molesta un poco que piensen que le debe dar la revancha al tapatío, y quizá lo haría por más dinero, pero no es su prioridad.

“Tengo mi propio camino. Le gané y ahora me alegro de seguir adelante. No necesito esta revancha contra ‘Canelo’, tal vez para ganar dinero, pero no es mi objetivo principal. Por supuesto, el dinero es una de las cosas principales, pero no es lo más importante. Si solamente pensara en dinero, no estaría aquí. Por ahora no importa, estoy centrado en el ‘Zurdo’”, dijo en la conferencia de presentación de su próxima pelea ante Ramírez.

¿Cuándo es la pelea Dmitry Bivol vs ‘Zurdo’ Ramírez?

El boxeador ruso y el mexicano se enfrentará el próximo 5 de noviembre en la Etihad Arena de Abu Dhabi por el cinturón de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB); Gilberto Ramírez es el retador obligatorio tras vencer al alemán Dominic Boesel.