Floyd Mayweather noquea a Asakura; ganó lo quíntuple que ‘Canelo’ Álvarez en 5 minutos

El exboxeador y campeón invicto Floyd Mayweather Jr. venció por nocaut al peleador de artes marciales mixtas Mikuru Asakura, este domingo en la Saitama Super Arena de Tokio, Japón, en una pelea de exhibición que duró menos de lo pactado y en la que se embolsó lo quíntuple que Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante Gennady Golovkin.

“La última vez que vine aquí fue tan rápido que nadie tuvo tiempo para disfrutar. Me aseguraré de llegar hasta los tres rounds, a menos que quieran que lo haga más rápido”, bromeó un día antes Mayweather en referencia a su pelea contra el kickboxer Tenshin Nasukawa, al que venció en el primer asalto en 2018.

“No me importa si me rompe la cara”, dijo Asakura, entrenado por Manny Pacquiao, en conferencia previa. “Creo que me subestima, así que díganle por favor que no será tan fácil como cree”. No hubo restricciones de peso para la pelea.

Así noqueó Mayweather a Asakura

Floyd Mayweather no cumplió su promesa de completar los tres rounds de tres minutos cada uno pactados. Mikuru Asakura comenzó agresivo, pero no pudo conectar uno solo de sus jabs al estadounidense.

En el segundo round, el ‘Money’ lanzó un derechazo al rostro del nipón y aunque no lo conectó de manera sólida, Asakura cayó sobre la lona ante la mirada de Paquiao; el réferi Kenny Bayless detuvo la pelea. “No recuerdo cuál fue el golpe”, señaló Asakura tras la pelea. “Tengo un tremendo dolor de cabeza”.

🥊 Pleno en el oído y a la lona: así le ganó Mayweather a Asakura en Tokio.



¿Cuánto ganó Floyd Mayweather ante Asakura?

Floyd Mayweather aseguró en la conferencia previa a la pelea que no necesita el dinero y que hace las exhibiciones para viajar y conocer gente. “Es pura diversión. Para mí, boxear es como respirar”.

Sin embargo, el ‘Money’ tampoco vendió barata su exhibición y según trascendidos, cobró unos 200 millones de dólares. Las butacas de ringside se vendieron por hasta 1 millón de yenes (7 mil dólares) y el evento tuvo varios derechos de transmisión. La pelea fue organizada por Mayweather Promotions y la empresa japonesa Rizin Figthing Federation.

Mayweather, quien criticó los pocos pago por evento (PPV) que vendió ‘Canelo’ Álvarez ante Golovkin en su tercera pelea, se habría embolsado en cinco minutos el quíntuple de lo que ganó el boxeador mexicano (40 millones de dólares, más o menos).

Mayweather dijo que pretende participar de otras veladas con Rizin, incluyendo eventos en Estados Unidos. Tiene previsto otra pelea de exhibición en Dubái este noviembre.

Esta es la cuarta pelea de Floyd Mayweather desde su retiro, en 2015. La primera fue ante Conor McGregor en 2017; luego ante Tenshin Nasukawa en 2018; y la última había sido con el youtuber Logan Paul en 2021. El ‘Money’ ya prepara una revancha contra ‘The Notorious’ en 2023.