‘Hizo su carrera contra mexicanos y ahora los evita’; Mayweather critica a ‘Canelo’ Álvarez

Floyd Mayweather volvió al ataque en contra de Saúl ‘Canelo’ Álvarez al cuestionar su decisión de no enfrentar a David Benavidez, ni a ningún otro boxeador mexicano, a pesar de que al principio de su carrera sí lo hizo.

El púgil mexicoamericano David Benavidez (con marca perfecta de 26 victorias y 23 KO’s) y su padre han pedido varias veces a ‘Canelo’ Álvarez una pelea, pero ante el rechazo, ignorancia e incluso desdén del campeón mundial supermediano, lo han acusado de evitar a “los buenos peleadores”.

“Si ‘Canelo’ no quiere pelear conmigo, debería renunciar al cinturón [de campeón supermediano del CMB] y dejarme pelear por él”, dijo Benavidez a Showtime en abril de este año, antes de que Álvarez enfrentara a Dmitry Bivol en peso semipesado.

Mayweather cuestiona decisión de ‘Canelo’

Floyd Mayweather comentó en marzo de este año a FightHype que Saúl ‘Canelo´ Álvarez debería darle una oportunidad a David Benavidez así como él se la dio al tapatío; ahora, volvió a intervenir en el intercambio de señalamientos entre los boxeadores.

“‘Canelo’ hizo su carrera venciendo a boxeadores mexicanos, pero ahora dice que no quiere pelear con Benavidez”, comentó el ‘Money’ otra vez a FightHype. “Como promotor, estoy lejos de ser racista. Cuando salgo y me paro detrás de muchos luchadores jóvenes que vienen de una lucha, no importa de dónde sean”.

El exboxeador y ahora promotor puso como ejemplo a los boxeadores afrodescendientes y dijo que sería absurdo que no quisieran pelear entre ellos, pues son los mejores al igual que los mexicanos.

“Tienes que darte cuenta de que [Terence] Crawford, al igual que [Errol] Spence, son dos grandes luchadores. Estaría mal que dijeran lo que ‘Canelo’. ¿Sabes por qué los luchadores negros no pueden decir eso? Porque dicen: ‘El mejor tiene que pelear contra el mejor’”.

Promotor de Benavidez acusa a Eddy Reynoso

Sampson Lewkowicz, promotor de boxeo y mánager de David Benavidez, también entró a las acusaciones hacia Saúl Álvarez, pero lo hizo en particular contra su entrenador Eddy Reynoso, al que acusó de proteger a su pupilo.

“La pelea con ‘Canelo’ nunca sucederá porque su entrenador quiere resguardarlo lo mejor posible en lo que le resta de carrera, que podría ser dos o tres peleas”, declaró al canal de YouTube ESNews. “Respeto mucho a ‘Canelo’ y me parece alguien brillante, nunca diría que le tiene miedo a Benavidez. Creo que el que de verdad tiene miedo es Eddy Reynoso”, aseguró.

¿Por qué ‘Canelo’ Álvarez no pelea con mexicanos?

‘Canelo’ Álvarez ha explicado que no pelea contra sus compatriotas porque le gusta representar a México ante boxeadores de otras nacionalidades y además, considera que ‘Bandera Roja’, Jaime Munguía y Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez aún no están a su nivel ni tienen méritos suficientes.

“Dicen que tengo miedo, pero no le temo a nadie y no evado a ningún peleador. Benavidez no me aporta nada”, respondió ‘Canelo’ en una entrevista para World Boxing News. “Díganme con qué campeón han peleado antes. Yo le gané a todos los campeones de la división”.