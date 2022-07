‘Lo devolvió a la realidad’, dice Golovkin sobre derrota de ‘Canelo’ ante Bivol

Gennady Golovkin volvió a cuestionar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez previo a su tercera pelea y asegura que la derrota del mexicano ante Dmitry Bivol “lo devolvió a la realidad”.

El boxeador kazajo ha evitado ‘calentar’ la pelea, pero poco a poco ha entrado al intercambio de declaraciones, como hace unas semanas que dijo que ‘Canelo’ está agresivo quizá por ‘sustancias en su cuerpo’.

Golovkin no vio la derrota de ‘Canelo’ ante Bivol

Ahora, ‘GGG’ confesó a Boxing Scene que no vio la pelea de hace dos meses entre ‘Canelo’ y Bivol porque no era de su interés seguir al que ahora será su rival en septiembre.

“He visto algunos momentos destacados de algunas peleas, pero no estoy siguiendo y pensando en él. No está en mi radar. Sé que mucha gente no me cree, pero no vi la pelea en vivo ni después”.

Con los momentos que vio de la pelea, Golovkin opina que el púgil tapatío tuvo una mala noche ante el ruso. “No hubo sorpresas para mí. Bivol era Bivol. ‘Canelo’ era ‘Canelo’. Fue un buen día para Bivol y no fue un buen día para Álvarez”.

Lejos de estar más confiado porque su próximo rival viene de perder, Golovkin ve positiva la derrota de ‘Canelo’ ante Bivol porque considera que algo habrá aprendido de ella el mexicano y se habrá dado cuenta que no es invencible.

“Se aprende de las pérdidas. Estamos al nivel de que una pérdida solo puede hacerte más fuerte. Creo que es bueno para ‘Canelo’ porque esa pérdida lo devolvió a la realidad. Sacará las conclusiones correctas de esa pelea para ser un mejor boxeador”.

Golovkin no cree que el golf (hobbie favorito de Álvarez) afecte el desempeño de ‘Canelo’ arriba del ring, pero sí considera que tal vez se equivocó en pelear en un peso superior con Bivol.

“Me abstendría de comentar si fue una buena o mala decisión. Hay expertos que ya han compartido su opinión al respecto. Para mí, realmente no importaba. Hizo lo que quería hacer. Participar en torneos de golf es una buena idea. Eso es algo que debería hacer. Saltar por categorías de peso, no lo sé”, finalizó el boxeador kazajo.