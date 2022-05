Bivol no descarta revancha con ‘Canelo’ Álvarez, pero le pone una condición

“Esto no se quedará así”, dijo Saúl ‘Canelo´ Álvarez después de perder ante Dmitry Bivol en Las Vegas y el ruso ya dio el primer paso para una posible revancha.

El boxeador ruso defendió con éxito su título de campeón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer por decisión unánime al tapatío el pasado 7 de mayo.

Bivol contó a Bivol a Behind the gloves que cuando terminó la pelea y se acercó ‘Canelo’ y le dijo que quería la revancha, le respondió: “Sí, no hay problema, pero hagamos una nueva negociación”.

El ruso está dispuesto a darle la revancha a ‘Canelo’ pues le gustaría arrebatarle sus cuatro cinturones de campeón mundial de peso supermediano y por ello pone una condición: bajar de las 175 libras a las 168.

“Tal vez para la próxima pelea sea por los cuatro cinturones en su división supermediano. Él tenía el cinturón en semipesados [de la OMB que ganó ante Sergey Kovalev en 2019], tal vez debería intentar en su tamaño natural, por menos peso y para mí también”.

‘Canelo’ Álvarez es actualmente campeón supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la AMB.

Vadim Bivol, representante del campeón semipesado, comentó que ellos aceptaron “todos los términos que quiso ‘Canelo’”, por lo que esperan que ahora él acepte los suyos si desea la revancha.