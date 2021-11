Roberto Durán explota contra ‘Dinamita’ Márquez tras críticas al ‘Canelo’

Luego de la histórica velada que tuvo Saúl Canelo Álvarez el pasado 6 de noviembre en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, donde derrotó por la vía del cloroformo al estadounidense Caleb Plant, no todos son eligios para el boxeador tapatío.

Se dio a conocer en una entrevista que Juan Manuel Dinamita Márquez no está contento con el ahora reconocido mejor Libra por Libra del mundo, pues aseguró que no le han puesto a rivales que realmente le propongan una pelea, por lo que él asegura no es el mejor del mundo.

Por su parte, una leyenda y autoridad del mundo del boxeo como lo es Roberto Manos de piedra Durán explotó tras las polémicas declaraciones que hizo el compatriota del nacido en Guadalajara, pues aseguró que no tiene bases reales para decir lo que dijo.

“Para mí es un envidioso, ¿por qué no se mete él a boxear? Eso solamente es envidia. Yo conozco nada más a Canelo por teléfono, me lo presentaron por video. Llegó a Panamá y hablamos muy bien y lo saludé. Se bajó del ring y me saludó. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. El que habla mal de Canelo es porque le tiene envidia” fueron las declaraciones del expugilista.

En tanto, la charla que sostuvo con los medios de comunicación en la Convención 59 del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el nacido en Chorrillo, Panamá, comparó la trayectoria de Álvarez Barragán con la que tuvo, en su momento, Julio César Chávez.

“Si tú te pones a ver, Canelo ha ganado más plata que Chávez y más títulos que Chávez. No le estamos diciendo que no a Chávez. Hay que reconocer que hoy en día el 90 o 99 por ciento es Canelo; Chávez ya pasó de moda. Durán pasó de moda”, sentenció el panameño.