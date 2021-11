México sale del ‘top 10’ del ranking de la FIFA tras derrotas ante E.U. y Canadá

Las cosas no son lo que parecen dentro de la Selección Mexicana y eso ya nos lo dejaron en claro las dos últimas participaciones del Tri en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde obtvieron dos derrotas consecutivas frente a Estados Unidos y Canadá.

El marcador final del partido es presentado por @ATTMx. #ApasionATT | #CambiaElJuego pic.twitter.com/xIPMyaVamO — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 13, 2021

Antes de las citas frente a las selecciones rivales, México ocupaba la posición número nueve del ranking mundial de la FIFA y primero del certamen de la Concacaf; después, todo se vino abajo y llegamos hasta la plaza 14 (FIFA) y número tres de la tabla general de nuestro sector con 14 unidades.

El descalabro del combinado azteca resultó una verdadera ‘pesadilla’ para los dirigidos por Gerardo Tata Martino, pues antes de esas dos citas el invicto y el sueño de estar dentro de los invitados a la fiesta grande del futbol mexicano parecía no tener nada de complicado.

Ahora y luego de estos pésimos resultados, la realidad volvió a poner a los mexicanos en su lugar, no solo dentro de la tabla general sino en la vida real, pues las decisiones hechas por los de pantaloncillo largo ya comenzaron a dar de que hablar de manera negativa.

Y es que Yon de Luisa, actual presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) junto con otros tantos responsables, no quieren dar su ‘brazo a torcer’ y llamar a elementos clave que son fundamentales para el equipo tricolor, como lo son Javier Chicharito Hernández y Carlos Vela.

El apostar por nuevos jugadores, aunque no tengan el historial como estos dos ‘trotamundos’ del balompié internacional no es una mala idea, mas eso no garantiza que podrán ocupar el lugar que dejaron o, más bien, le quitaron a Chicharito y a la Hiena.

Tabla general de la Concacaf rumbo a Qatar 2022

- Estados Unidos con 16 puntos

- Canadá con 15 puntos

- México con 14 puntos

- Panamá con 14 puntos

- Costa Rica con 9 puntos

- Jamaica con 7 puntos

- El Salvador con 6 puntos

- Honduras con 3 puntos