Conor McGregor quiere pelear con ‘Canelo’ Álvarez: ‘Sé que está a la baja, sería fácil’

El peleador irlandés de artes marciales Conor McGregor aseguró que si se enfrentara al boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez podría vencerlo y, aunque se comparó con algunos de sus rivales como el británico John Ryder, a quien recientemente ganó el tapatío en el Estadio Akron, en Guadalajara, contó que en su caso el resultado sería distinto.

“Soy zurdo, John Ryder es zurdo, Billy Joe Saunders es zurdo. He visto métodos, he visto cosas que hago, y sé que está a la baja. Sería fácil, pelearía con ‘Canelo’ sin ningún maldito problema”, dijo en un video de Seconds out.

No es la primera vez que el integrante de la UFC se involucra con el boxeo, ya que antes de hablar sobre lo que sería subirse al ring contra el campeón de peso supermediano tuvo un nocaut técnico en el décimo round cuando peleó con Floyd Mayweather en Las Vegas en 2017, pese a la derrota se llevó aproximadamente 100 millones de dólares.

Su última pelea fue el 10 de julio de 2021 en lo que le significó su segundo descalabro consecutivo ante Dustin Poirier. Además, viene recuperándose de una larga lesión en el tobillo. En cambio, ‘Canelo’ buscaría una revancha con el ruso Dmitry Bivol, con quien perdió en septiembre 2022.

McGregor estrena documental en Netflix

En medio de sus polémicas declaraciones, la plataforma de streaming Netflix ha contado parte de su vida en un documental de 4 capítulos en donde destaca una escena en donde se acomoda los dedos del pie luego de dislocárselos en un entrenamiento.

McGregor también será entrenador en el programa The Ultimate Fighter junto a Michael Chandler. En enero de este año fue atropellado por un automóvil mientras rodaba en bicicleta por las calles de su natal Irlanda y mostró la herida de uno de sus glúteos, aunque agradeció a la lucha libre y el judo por salvarle la vida al tener conciencia del aterrizaje.