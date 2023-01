Conor McGregor es atropellado mientras andaba en bicicleta; ‘No era mi momento’

El peleador irlandés Conor McGregor se llevó un gran susto este fin de semana luego de se atropellado por un automóvil mientras rodaba en bicicleta por las calles de su natal Irlanda.

McGregor salió a rodar algunos kilómetros en su bicicleta la tarde del viernes cuando fue sorprendido por un automovilista, quien no se percató de su presencia debido a la luz del sol y lo atropelló.

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, el peleador de artes marciales mixtas en la UFC relató el accidente que tuvo con el automovilista y mostró la fuerte herida de uno de sus glúteos y su bicicleta tirada sobre el pavimento. El hombre que lo atropelló lo llevó hasta su casa.

“Acabo de recibir un golpe de un automóvil desde atrás. Una trampa del sol, el conductor no podía verme. A toda velocidad me atravesó. Gracias a Dios no era mi momento. Gracias, lucha libre y judo también; tener una conciencia en el aterrizaje me salvó la vida”, explicó McGregor.

‘The Notorious’ no pelea desde 2021, cuando perdió dos veces consecutivas contra Dustin Poirier. El irlandés tiene previsto regresar a los rings este año tras recuperarse de una larga lesión.

Conor McGregor, investigado por agresión en Ibiza

El luchador irlandés Conor McGregor se encuentra bajo investigación en España tras ser acusado de una agresión física en Ibiza, informaron fuentes judiciales el pasado 25 de enero.

Según medios españoles, la investigación responde a un altercado con una mujer en un yate tras una fiesta en Ibiza. La causa había sido cerrada, pero un juez reabrió la investigación tras recibir nueva información sobre el presunto incidente.

La Policía irlandesa (Garda) indicó que no hará “comentarios” sobre investigaciones internacionales, después de que las autoridades españolas hayan reabierto supuestamente pesquisas sobre una presunta agresión cometida contra una mujer por el luchador Conor McGregor.

Medios irlandeses aseguran que un juzgado de Ibiza, en las islas Baleares, examina de nuevo este incidente, supuestamente ocurrido en el yate de la estrella de las artes marciales mixtas el pasado 17 de julio del 2022 durante una fiesta celebrada abordo con motivo de su 34 cumpleaños.

Según el tabloide The Irish Sun, la mujer, dublinesa de 42 años, presentó una denuncia ante la Garda tras regresar a Irlanda días después y ésta se lo comunicó después a la policía española, que inició una investigación, pero la suspendió porque la supuesta víctima no efectuó una declaración completa en la jurisdicción del incidente.

La reapertura del caso se debe a una petición de defensa de la demandante, señaló este medio, que agregó que el juzgado español podría llamar a declarar a McGregor.

(Con información de AP y EFE)