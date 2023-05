Dmitry Bivol ‘ningunea’ revancha que pide ‘Canelo’ Álvarez; ‘¿Cuál es la motivación para mí?’

Dmitry Bivol, el boxeador ruso que hace justo un año derrotó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, volvió a mostrar poco interés por la pelea de revancha contra el mexicano luego de la victoria de este ante John Ryder en Guadalajara, Jalisco.

‘Canelo’ Álvarez regresó a casa y se mantuvo como monarca indiscutible de los supermedianos al imponerse por decisión unánime sobre ‘The Gorilla’ Ryder, ante más de 50 mil aficionados entusiasmados por verlo en México por primera vez desde 2011.

Álvarez Barragán le provocó una hemorragia en la nariz al retador británico y lo derribó en un par de ocasiones. Se llevó el triunfo por una tarjeta de 120-107 y dos de 118-109, para mejorar su foja a 59-2-2.

Fue la primera pelea de ‘Canelo’ desde que se sometió a una cirugía en la muñeca izquierda en marzo pasado. Antes del combate, dijo que la lesión lo había afectado en sus cuatro pleitos anteriores, incluida la derrota ante Bivol, campeón de los pesados.

Tras conseguir la victoria sobre Ryder, el púgil mexicano dijo que tiene la mira puesta en una revancha contra el ruso Bivol, en septiembre de este mismo año, pero no está cerrado a enfrentar a alguien más.

“Ya veríamos. Lo único que tenemos en mente es tener esa revancha con Bivol, pero si no, buscar las otras peleas importantes que también hay por ahí... Si no se llega a hacer esa pelea, no estoy cerrado, obviamente está (David) Benavidez, (Jermall) Charlo”, dijo el boxeador tapatío.

Sin embargo, Bivol ha dejado en claro que no le interesa la revancha con ‘Canelo’, al menos en peso semipesado (175) porque ya lo derrotó en esa categoría y quizá aceptaría pelear en supermediano (168 libras).

“¿Por qué debería hacer la revancha en 175? ¿Cuál es el desafío o cuál es la motivación para mí si ya lo derroté en esa categoría de peso?”, comentó el Bivol a ESPN.

Pero ‘Canelo’ Álvarez no quiere pelear en supermediano porque presiente que la gente le restaría mérito a su triunfo. “Si le gano en 168, ganaré porque bajó (Bivol); si subo de peso, no van decir nada. Por eso quiero que sea en 175 libras”, explicó.

El ruso considera que el tapatío no debería preocuparse por la opinión de la gente si lo que quiere es vencerlo. “Realmente se trata de lo que cada uno de nosotros quiere. Y creo que él quiere ganar, y si puede ganar, podría tener una mejor oportunidad en 168 libras″.

Dmitry Bivol no pelea desde noviembre del año pasado cuando derrotó al también mexicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.