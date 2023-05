Oprah y Cher aseguran que Tina Turner estaba lista para morir: ‘No quiero aguantar más’

Luego de que se diera a conocer la muerte de Tina Turner a los 83 años, las amigas de ‘la reina del rock and roll’, Oprah Winfrey y Cher, contaron algunas de sus últimas pláticas con la cantante que padeció de una larga enfermedad.

Winfrey calificó su fallecimiento como un golpe. “Ciertamente sabía que estaba enferma, pero la había visto en 2019 que fui a visitarla al hospital y me dijo que estaba lista para irse, es decir, lista para dejar el planeta. Esperaba entonces que esa fuera la última vez que la vería”, explicó a CBS Mornings.

Tina Turner sufrió de insuficiencia renal tras lo cual le fue trasplantado un riñón, además de cáncer intestinal y accidentes cerebrovasculares. “Ella ha pasado, ya sabes, una crisis de salud tras otra”, agregó Oprah, quien detalló que comenzó siendo su fan. Fue justamente en una entrevista juntas en 2013 que la intérprete de ‘Proud Mary’ confesó lo que para ella significaba la muerte.

“No estoy emocionada por morir, pero no me arrepentiré cuando sea el momento para mí. He hecho lo que vine a hacer aquí. Ahora es un placer. Tengo grandes amigos, tengo un gran hombre en mi vida, ahora tengo un gran esposo y soy feliz”, indicó vía Entertainment Tonight.

Cher contó que Tina Turner estaba enferma y feliz

Durante una visita en su casa de Zúrich, Suiza, Cher tuvo una de sus últimas conversaciones con Turner, quien a pesar de estar muy enferma también se veía contenta.

“Comencé a visitarla porque pensé: ‘Necesito dedicar este tiempo a nuestra amistad, para que sepa que no la hemos olvidado’. Así que todos nos turnamos para ir y pasar tiempo con ella y eso la hizo feliz”, expresó a MSNBC a través de People.

En un principio y debido a sus dolencias -como mantenerse en una máquina de diálisis- Turner habría asegurado que no podía pasar demasiado tiempo. “Luego, cinco horas después, nos reíamos como locos. Ella se lo estaba pasando bien a pesar de que estaba muy enferma y no quería que la gente lo supiera”.

Al igual que con Winfrey, Turner también le comentó sus deseos. “Hacia el final, ella me dijo una vez: ‘Estoy realmente lista. Simplemente no quiero aguantar más esto’”.