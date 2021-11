Adele se sincera con Oprah y explica cómo superó problemas de ansiedad

A días del estreno de su nuevo álbum 30, que marca un regreso a la industria luego de seis años de ausencia, Adele se confesó con Oprah Winfrey sobre los aspectos más personales de su vida como la pérdida de más de 45 kilos de peso y su nueva apariencia física.

“Tenía unos ataques de ansiedad terribles tras romper mi matrimonio”, confesó como la razón principal por la que comenzó a ejercitarse diario, ya que el gimnasio la ayudó a tener un mayor control de sus emociones.

Pero la ansiedad no fue el único problema que sorteó la cantante de 33 años tras su divorcio con Simon Konecki, en 2018, puesto que también tuvo que replantease su relación con el alcohol. “Una vez que me di cuenta de que tenía mucho trabajo que hacer en mí misma dejé de beber y comencé a hacer cosas para mantenerme centrada”, expresó a la presentadora.

De su exesposo, Adele habla con amor y, al mismo tiempo, se enorgullece de la personalidad tan graciosa de su nueva pareja, Rich Paul, y lo sencillo que ha sido mantener su relación.

“Creo que Simon probablemente me salvó la vida, para ser honesta. Llegó en ese momento donde la estabilidad que él y Angelo me han dado, nadie más lo hará nunca. Era tan joven y creo que me habría perdido un poco en todo esto. Creo que de no haberlo conocido podría haber ido fácilmente por caminos no recomendables y a una especie de autodestrucción”, indicó en el especial One Night Only de la cadena CBS.

Sin embargo, Adele confió que el proceso de separación y el volverse madre soltera no fue fácil para ella ya que cuando dio a luz su plan nunca fue el no poder ver a su hijo Angelo todos los días.

“Se trata del proceso de llegar por ti misma todos los días, de aparecer por ti misma todos los días. Y más aun administrando una casa o administrando un negocio. Mucha gente sabe de lo que estoy hablando y yo también siento que hice malabares con esas cosas”.

Las letras del disco 30, que será lanzado el próximo 19 de noviembre, hablan del cambio personal que tuvo la intérprete de “Easy on me” los últimos años.

“Creo que la razón por la que he sido tan valiente para hacerlo es porque la música me ayudó en cualquier situación y me gustaría hacer lo mismo con las personas que están solas para que recuerden que no lo están”, afirmó.