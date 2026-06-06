¿Se acerca un acuerdo con la CNTE? Esto proponen SEGOB, SEP e ISSSTE para destrabar el conflicto

La Secretaría de Gobernación, SEP e ISSSTE reiteraron su disposición al diálogo con la CNTE.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) presentaron una serie de propuestas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como parte de las mesas de diálogo para atender las principales demandas del magisterio disidente.

En un comunicado, las dependencias federales informaron que las negociaciones continúan abiertas y que existe disposición para construir soluciones mediante el diálogo, luego de varios días de movilizaciones, bloqueos y protestas encabezadas por la CNTE en distintos puntos del país.

Entre los planteamientos entregados al magisterio destacan dos rutas de trabajo: una enfocada en la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y otra encaminada al fortalecimiento del sistema PensionISSSTE, con el objetivo de mejorar las condiciones de jubilación de los trabajadores de la educación.

Gobierno plantea cambios al sistema de carrera magisterial

De acuerdo con las autoridades, una de las principales propuestas consiste en avanzar hacia la sustitución de la USICAMM mediante un nuevo esquema que garantice procesos más transparentes y acordes con las necesidades del magisterio.

La CNTE mantiene como una de sus exigencias centrales la eliminación de este organismo, al considerar que los mecanismos actuales de admisión, promoción y reconocimiento docente afectan derechos laborales y no toman en cuenta adecuadamente la experiencia y trayectoria profesional del magisterio.

“Para alcanzar este objetivo, se ha propuesto una ruta de trabajo clara con fechas específicas para lograr en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión presentar una iniciativa que garantice los derechos laborales de las y los maestros, la transparencia, erradicar cualquier práctica de nepotismo, favoritismo o corrupción como en el pasado neoliberal y se dé certeza a la trayectoria profesional del magisterio.”, señala el comunicado.

Batres descarta derogar la Ley del ISSSTE de 2007

En el caso de una jubilación digna y la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una de las principales exigencias de la CNTE, el director general del ISSSTE, Martí Batres, señaló que la abrogación total de dicha legislación enfrenta obstáculos presupuestales, por lo que buscan alternativas que permitan mejorar las pensiones sin comprometer las finanzas públicas.

“Hemos manifestado históricamente que fue una medida impulsada por el neoliberalismo profundamente injusta para los trabajadores al servicio del Estado, y cuya abrogación total, resulta en estos momentos muy difícil lograrlo, dado que requeriría un estimado de recursos equivalentes a 20 puntos del PIB, que es la cantidad que el gobierno ha dejado de ahorrar para pagar las pensiones, porque dejó de existir el esquema solidario desde el 2007”, indicó Batres.

Ante este escenario, Batres explicó que el Gobierno de México plantea la creación de una aseguradora pública que opere de manera coordinada con el PENSIONISSSTE, con el objetivo de fortalecer “la opción 100% pública que existe en el sistema de cuentas individualizadas”.

Batres destacó que actualmente PENSIONISSSTE es la afore pública que cobra las comisiones más bajas del mercado. Añadió que la nueva aseguradora también tendría costos reducidos, lo que permitiría que un mayor porcentaje de los recursos se refleje en mejores pensiones para los trabajadores afiliados.

Asimismo, señaló que quienes opten por administrar sus ahorros a través de PENSIONISSSTE y la futura aseguradora pública “nunca aportaría un solo peso” a bancos ni a instituciones privadas, ya que todo el proceso de gestión de los fondos permanecería dentro del ámbito público.

Batres recordó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se aprobó una reforma para reducir las comisiones que cobraban las Afores, las cuales consideró excesivas. Gracias a esos cambios, aseguró, actualmente las comisiones se encuentran por debajo del promedio internacional.

Indicó que esta medida permitió que cerca de 175 mil millones de pesos que habrían sido cobrados en comisiones hasta 2030 permanecieran en las cuentas de los trabajadores, incrementando así sus ahorros para el retiro.

De igual forma, destacó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, un mecanismo que complementa los recursos acumulados en las cuentas individuales para que los trabajadores, incluidos los maestros, puedan recibir una pensión equivalente a su último salario, evitando una reducción significativa de ingresos al momento de jubilarse.