Reducen edad de jubilación en el Issste: ¿A los cuántos años podrás hacerlos y para quiénes aplica?

El Issste acordó la reducción progresiva de la edad mínima para jubilarse. (Fotarte: El Financiero | Cuartoscuro/Shutterstock)

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum formalizó un giro histórico en el sistema de pensiones para trabajadores del Estado.

El lunes 29 de diciembre, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) publicó el acuerdo que reduce de forma gradual la edad mínima para jubilarse, con el objetivo de revertir la política que obligaba a los burócratas a retirarse cada vez más tarde.

¿Quiénes se benefician con este decreto?

No todas las personas trabajadoras del Estado califican, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este aplicará exclusivamente para:

Personas bajo el supuesto del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del Issste de 2007.

Trabajadores con 30 años o más de cotización ; trabajadoras con 28 años o más.

; trabajadoras con 28 años o más. Quienes no optaron por el esquema de bonos de pensión.

En términos prácticos, la medida contempla principalmente a miles de trabajadores del sector educativo y de la administración pública que permanecieron fuera del sistema de Afores.

¿Cómo se aplicará la reducción escalonada de jubilación en el Issste?

Tras la revisión completa del modelo implementado desde 2007, que consideraba aumentar de forma progresiva la edad de retiro, se prevé que a partir de 2034 las mujeres trabajadoras del Estado podrán jubilarse a los 53 años y los hombres a los 55 años.

Actualmente, la edad mínima es de 56 años para mujeres y 58 para hombres, pero con el esquema anterior estas cifras continuarían en aumento de manera anual.

¿Cómo entender los cambios implementados?

El calendario de reducción gradual se explica con base en las siguientes fechas clave del acuerdo:

2025: Se congela la edad de jubilación en 56 años para mujeres y 58 para hombres.

en 56 años para mujeres y 58 para hombres. 2026-2027: Se mantiene 56 años para mujeres y se elimina el incremento programado en el modelo anterior.

56 años para mujeres y se elimina el incremento programado en el modelo anterior. 2028: Comienza la reducción progresiva .

. 2034 en adelante: La meta será 53 años para mujeres y 55 para hombres.

Tabla de la reducción paulatina de la edad mínima para jubilarse en el Issste, principalmente en el caso de maestros.

¿Por qué se implementó una reducción gradual de la edad para jubilarse?

Este decreto responde al cumplimiento de compromisos acordados entre autoridades federales y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Aunque no deroga la ley, tal como exige el magisterio, instruye su aplicación en sentido contrario al esquema aprobado en 2007.

Cumplir este compromiso costará 36 mil millones de pesos, afirmó en junio Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó la determinación como una medida en favor de las personas trabajadoras y de los derechos humanos.