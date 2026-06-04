Nueva propuesta a la CNTE: Gobierno plantea una Aseguradora Pública para jubilados del ISSSTE

El director del ISSSTE, Martí Batres, presentó a la CNTE una nueva propuesta sobre pensiones dignas y la creación de una Aseguradora Pública.

Para solucionar el conflicto magisterial, el Gobierno Federal propuso a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la creación de una Aseguradora Pública, especializada en el pago de pensiones.

La Secretaría de Gobernación precisó que, en el encuentro con los maestros disidentes y como parte de una “estrategia para avanzar gradualmente en los principios públicos y solidarios que beneficien a los titulares de las cuentas individuales”, se les explicó la nueva propuesta.

En un comunicado, la dependencia informó que el director ISSSTE, Martí Batres, les detalló que “la propuesta parte de un diagnóstico sobre las consecuencias negativas de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, la cual sustituyó el régimen público, solidario e intergeneracional de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por administradoras de fondos para el retiro (Afores) privadas”.

Les expuso que “el PENSIONISSSTE, como la única Afore 100 por ciento pública del país, puede convertirse en una alternativa viable para mejorar, en el contexto actual, las pensiones de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales”.

¿Qué propone el Gobierno para mejorar pensiones de los maestros?

El gobierno plantea “la posibilidad de crear una Aseguradora Pública dedicada exclusivamente a la administración y entrega mensual de pensiones a las personas retiradas, en coordinación con PENSIONISSSTE”.

“La creación de una Aseguradora Pública es presentada como la medida más relevante de la propuesta debido a que actualmente no hay ninguna de carácter público con ese fin”, se indicó.

Batres presentó la propuesta a representantes de la CNTE, acompañado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

En tanto, el secretario Mario Delgado reiteró el compromiso asumido con el magisterio nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, de desaparecer la USICAMM, escuchando la voz de todos los maestros y escuela por escuela.

Por su parte, la secretaria de Gobernación reiteró el respeto del gobierno hacia la libre manifestación pacífica y, sobre todo, evitar afectar a las niñas y niños que están concluyendo el ciclo escolar.

También condenó la violencia y el vandalismo, “venga de donde venga”; no está de acuerdo con la afectación a la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México, así como con la obstrucción al libre paso de los comerciantes, empleados y visitantes del Centro Histórico por el bloqueo de las calles.

Insistió en que “este gobierno no reprime, no amenaza y se manifiesta por el respeto a los derechos humanos”.

CNTE insiste en derogar la Ley del ISSSTE

En respuesta, dirigentes de la CNTE sólo informaron que recibieron una nueva propuesta “desglosada” del gobierno sobre “pensiones dignas” para maestros y que la analizarán en asamblea nacional.

Recalcaron que la reunión terminó aún sin acuerdos con los secretarios de Gobernación y de la SEP, hasta no analizar su segunda propuesta y conocer la decisión magisterial.

Explicaron que rechazaron la propuesta que recibieron el miércoles por “ambigua” y porque “no es suficiente la eliminación del Sistema para la Carrera Magisterial”.

Por lo anterior, subrayó Jenny Pérez de la Sección 22 de Oaxaca, “no hay respuesta hasta el momento a nuestras demandas centrales, que es la abrogación de la Ley del ISSSTE y continuarán con sus movilizaciones.

Pedro Hernández, de la Sección 9 del SNTE, desmintió que le hagan el juego a la ultraderecha con sus bloqueos. “Es su narrativa” de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirman. “Nuestras manifestaciones son pacíficas”, sostuvo.