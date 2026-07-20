Fotos y videos: ‘Furia Roja’ y fiestera celebra el título de España contra Argentina

La selección de España —campeona del Mundial 2026— recorrió a bordo de un autobús descapotado las calles de Madrid recibiendo regalos desde banquetas y calles abarrotadas de gente, además de bailar y entonar el cántico de ‘campeones del mundo’.

La selección española llegó alrededor de las 22:10 horas (tiempo local) a la Plaza de Cibeles de Madrid, junto al ayuntamiento de la capital, el lugar elegido para la fiesta de celebración por la consecución de su segundo Mundial el pasado domingo tras ganar la final frente a Argentina por 1-0.

Los jugadores de la selección española a su paso por la calle Princesa de Madrid durante la celebración tras proclamarse ayer campeones del mundo al derrotar en la final a Argentina. EFE/ Ballesteros (Ballesteros/EFE)

En el lugar ya esperaban a los futbolistas unos 120,000 aficionados, según los datos de Delegación de Gobierno. En este lugar, la fiesta había comenzado oficialmente desde alrededor de las 19.00 horas locales, incluyendo actuaciones musicales como de grupos como Arde Bogotá o Viva Suecia y las cantantes Ana Mena, Lola Índigo o Aitana.

“Gracias España por apoyarnos y estar aquí. Por vivir tan de cerca nuestro éxito, que también es vuestro. Tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas y también 26 fantásticos futbolistas; los mejores del mundo. Sobre todo una cosa, no os olvidéis. Juntos somos más fuertes. Viva España”, dijo Luis de la Fuente en el evento.

Jugadores de la selección española durante la celebración este lunes en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 por parte del combinado español. EFE/Sergio Pérez (SERGIO PEREZ/EFE)

Así fue el desfile de la selección española a la Fuente de Cibeles

Los integrantes de la ‘Furia Roja’ llevaban en su mayoría camisetas conmemorativas, algunas con las mangas cortadas, mientras conversaron, bebieron, bailaron e interactuaron con los seguidores.

Ferran Torres, el autor del gol del título, apareció en el recorrido sin camiseta, como Marcos Llorente. El delantero del FC Barcelona portaba, en cambio, una gorra roja con el texto ‘Make Spain great again’ (‘Hagamos que España sea grande otra vez’), en referencia al eslogan utilizado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump “Make America great again”.

Lamine Yamal y Nico Williams en el autobus que lleva al combinado español a la plaza de Cibeles para celebrar con los aficionados españoles el campeonato del mundo tras derrotar en la final a Argentina. EFE/Victor Lerena. (Victor Lerena/EFE)

De este modo, los integrantes del conjunto ibérico completaron un recorrido que se inició en Moncloa cerca de las 20:00 horas locales y recorrió las calles de Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán.

Algunos de los aficionados lanzaron objetos a lo alto del autobús. Entre ellos, un cartón que representaba el trofeo del Mundial, pero con la cabeza del entrenador Luis de la Fuente sustituyendo la pelota de fútbol que habitualmente lo corona.

Jugadores de la selección española a su llegada a la plaza de Cibeles para celebrar con los aficionados españoles el campeonato del mundo tras derrotar en la final a Argentina. EFE/Borja Sánchez-Trillo. (Borja Sanchez-Trillo/EFE)

Otros aficionados consiguieron que Lamine Yamal sostuviera una imagen de su hermano Keyne emulando a una estampa de un santo. Por detrás, estaba escrito: “Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi”, en alusión al evento de boxeo amateur de Ibai Llanos y al enfrentamiento entre el argentino y el español al terminar la final del Mundial que está siendo investigado por la FIFA. Al ver el texto, Yamal dijo a cámara: “Nos vemos”.

El encargado de amenizar la fiesta fue el delantero Borja ‘Panda’ Iglesias, quien hizo las veces de DJ en compañía del lateral Pedro Porro, con micrófono en mano, quien dirigió el cántico ‘campeones del mundo’ e inició un ‘Cumpleaños feliz’ para el extremo del Atlético de Madrid Álex Baena, que nació el 20 de julio de 2001.

Jugadores de la selección española a su por la Puerta de Alcalá para celebrar con los aficionados españoles el campeonato del mundo tras derrotar en la final a Argentina. EFE/Borja Sánchez-Trillo. (Borja Sanchez-Trillo/EFE)

De acuerdo con la Delegación de Gobierno, salieron a las calles de la capital para acompañar a los campeones del mundo cerca de 2 millones de personas.

Estaba previsto que el festejo se extendiera hasta las 23:00 horas locales (15:00, tiempo del centro de México); sin embargo, el programa lleva más de una hora de retraso incluso desde la llegada del equipo al aeropuerto.

Jugadores de la selección española durante la celebración este lunes en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 por parte del combinado español. EFE/Sergio Pérez (SERGIO PEREZ/EFE)

Con información de EFE.