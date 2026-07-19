‘El que no brinque es argentino’: Fans ‘toman’ la Fuente de Cibeles para festejar victoria de España (FOTOS)

Aficionados de España celebran la victoria en la final del Mundial en la Fuente de Cibeles. (Foto: EFE)

La conquista del Mundial 2026 también se festejó a miles de kilómetros de Europa. Cientos de aficionados españoles y simpatizantes mexicanos se reunieron en la Fuente de Cibeles, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, para celebrar el triunfo de España sobre Argentina en la final de la Copa del Mundo.

A diferencia de otras celebraciones deportivas que suelen concentrarse en el Ángel de la Independencia, el punto de encuentro fue la emblemática plaza inspirada en la Fuente de Cibeles de Madrid, donde los asistentes cantaron, ondearon banderas, besaron réplicas de la Copa del Mundo y festejaron ante los gritos de “quiere volar” y “el que no brinque es argentino”.

Los aficionados españoles recurren al "quiere volar" para divertirse en la Fuente de Cibeles de la CDMX. (Foto: EFE) (Tomás Pérez/EFE)

Así celebraron los aficionados españoles en la CDMX

Tras el silbatazo final, decenas de personas comenzaron a llegar al monumento para compartir la alegría por el segundo título mundial de España.

Con camisetas de La Roja, banderas y bufandas, los aficionados corearon cánticos como “¡El que no brinque es argentino!”, mientras algunos subían a hombros a otros seguidores para recrear las celebraciones que solían verse en Reforma y el Zócalo cuando México ganaba sus partidos del Mundial 2026.

También hubo quienes llevaron una réplica de la Copa del Mundo para fotografiarse con ella, mientras el ambiente estuvo acompañado de abrazos, porras y festejos que se llevaron a cabo tras la victoria de la selección española ante Argentina, liderada por Lionel Messi.

Entre los asistentes también se observaron aficionados mexicanos con la camiseta de la Selección, además de algunos seguidores argentinos que vivieron con resignación la derrota de la Albiceleste.

Españoles festejan el título de campeón del mundo de su selección. (Foto: EFE) (Tomás Pérez/EFE)

Así fue la celebración de los aficionados por la victoria de España en la Fuente de Cibeles. (Foto: EFE) (Tomás Pérez/EFE)

La Fuente de Cibeles, en CDMX, fue el punto de reunión para celebrar la victoria ante Argentina. (Foto: EFE) (Tomás Pérez/EFE)

¿Por qué la Fuente de Cibeles es el lugar de celebración de España?

La Fuente de Cibeles de la Ciudad de México es una réplica de la emblemática fuente ubicada en la Plaza de Cibeles de Madrid, uno de los sitios más representativos para las celebraciones deportivas en España.

Por esa razón, cada vez que la selección española, inclusive el Real Madrid, protagoniza una victoria importante, los aficionados residentes en México suelen reunirse en este punto para compartir el festejo.

Con el título conseguido en el Mundial 2026, el lugar volvió a convertirse en el epicentro de la celebración para la comunidad española y los seguidores de La Roja en la CDMX.

España derrotó a Argentina y conquistó su segunda Copa del Mundo

El equipo de España levantó su segundo título mundial tras vencer 1-0 a la selección de Argentina en tiempos extra gracias a un gol de Ferran Torres.

El delantero apareció en el momento decisivo para romper el empate y darle a La Roja una nueva estrella, 16 años después de la obtenida en Sudáfrica 2010.

Argentina, vigente campeona del mundo, luchó hasta el final pese a disputar toda la prórroga con un hombre menos tras la expulsión de Enzo Fernández. Además, Lionel Messi, en lo que apunta a ser su última participación mundialista, no logró marcar en la final.

Con este resultado, España sumó su segundo campeonato del mundo, mientras que la Albiceleste se mantiene con tres títulos, conquistados en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.