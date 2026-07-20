Clima en Península de Yucatán: Prevén calor extremo, con temperaturas de 40 grados, el martes 21 de julio

Así estará el clima en la Península de Yucatán el martes 21 de julio.

La Península de Yucatán vivirá un clima de temperaturas elevadas este martes 21 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que Mérida alcanzará los 40°C, con vientos de 12 km/h y cielos poco nubosos.

Vista de playa en el Caribe Mexicano. Fuente: Pexels.

¿Qué temperatura hará en Península de Yucatán mañana?

En Mérida, Yucatán, la temperatura mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 40°C. Actualmente, la ciudad registra 29.7°C, con vientos de 12 km/h y un ambiente de calor extremo.

En Cancún y Chetumal, Quintana Roo, se esperan mínimas de 24°C y máximas de 31°C. Tulum registrará una mínima de 22°C y una máxima de 33°C, con vientos de 10 km/h.

¿Habrá lluvias este martes en Península de Yucatán?

Para este martes, la Península de Yucatán tendrá cielos mayormente despejados o poco nubosos. Tulum, sin embargo, se verá medio nublado. No se anticipan lluvias importantes en la región, manteniendo un ambiente seco y caluroso.

Los vientos serán ligeros en la zona. Mérida registrará vientos de 12 km/h. Cancún y Chetumal tendrán rachas de 11 km/h. Tulum reportará 10 km/h, y Playa del Carmen, 8 km/h.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 21 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 12 km/h.

Miércoles 22 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h.

Jueves 23 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 12 km/h.

El monzón mexicano causará lluvias en otras zonas del país. Pero la Península de Yucatán tendrá un clima seco y caluroso, con mínimas de 19°C y máximas de 40°C en los próximos días.

¿Cómo protegerse del calor extremo de 40°C?

Ante el calor extremo, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo suficiente agua. Evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas, es crucial.

Usar ropa ligera, de colores claros y manga larga es clave. Sombreros o gorras también protegen del sol. Además, es importante aplicar protector solar con regularidad y buscar la sombra siempre que sea posible.

Fuente: CONAGUA.

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