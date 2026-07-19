Detienen a presunto operador financiero de un cártel en Mérida: Marina decomisa 15 autos de lujo

Justo Aurelio fue detenido por la Marina en Mérida, Yucatán. (Foto: Gabinete de Seguridad)

Acciones de inteligencia naval desarrolladas por la Secretaría de Marina-Armada de México permitieron la detención en Mérida, Yucatán, de Justo Aurelio R. P., presunto operador financiero de uno de los cárteles que operan en el país.

Las líneas de investigación advierten que dicho sujeto es empresario dedicado, entre otras actividades, a la venta de vehículos y de medicamentos, pero a la vez se le identifica como uno de los principales presuntos articuladores de esquemas de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

¿En dónde catearon las autoridades?

Como parte de la acción, las fuerzas federales realizaron cateos en inmuebles ubicados en distintos puntos de Mérida y de la comisaría de Komchén, donde aseguraron 15 vehículos de alta gama, (incluidos un Ferrari, tres Porche y cuatro Lamborghini), una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos de distintos calibres.

Asimismo, se incautaron bolsas con metanfetamina, dinero en efectivo (en dólares), joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación y cómputo, documentación y medios de almacenamiento digital relacionados con la investigación.

Varios autos de lujo fueron asegurados. (Foto: Gabinete de Seguridad).

¿A cuánto asciende el valor de los artículos asegurados?

De acuerdo con una estimación preliminar, los bienes asegurados tienen un valor aproximado de 145 millones 263 mil 946 pesos, lo que, dijo la Marina-Armada de México, representa una importante afectación a la capacidad financiera de dicho grupo.

En la ejecución simultánea de los mandamientos judiciales fue detenido Justo Aurelio ‘N’, a quien le fueron leídos sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

“Estas acciones reflejan la importancia de la coordinación interinstitucional y del intercambio de información para identificar, debilitar y desarticular las estructuras financieras que permiten la operación de los grupos delictivos”, apuntó la Marina en un comunicado.

Las autoridades no han dado a conocer con qué grupo criminal se relaciona a Justo Aurelio ‘N’.