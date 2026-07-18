Detienen a líder indígena en Guerrero: Fiscalía lo acusa de homicidio y lo relaciona con Los Rojos

Detienen a dirigente del CIPOG-EZ; Fiscalía lo señala por homicidio y presuntos vínculos criminales. (Foto: Fiscalía de Guerrero)

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de Jesús N, dirigente indígena del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero (CIPOG-EZ), a quien señala como probable responsable de un homicidio cometido en octubre de 2021 y vincula con organizaciones delictivas que operan en Guerrero.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, Jesús N fue detenido la noche del viernes 17 de julio durante un operativo realizado sobre la carretera federal San Marcos-Acapulco, en el que participaron elementos de la FGE, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

¿Quién es Jesús N, dirigente indígena detenido en Guerrero?

La autoridad estatal señaló al dirigente indígena como probable responsable del asesinato de José Pablo Xanteco Bartolo, integrante de una comunidad indígena nahua, ocurrido el 30 de octubre de 2021.

Además, la FGE lo identifica como presunto generador de violencia en el corredor que comprende los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, y sostiene que estaría relacionado con grupos criminales como Los Rojos y el Cártel de la Sierra, también identificado como Los Tlacos, organizaciones que mantienen una disputa territorial con otros grupos delictivos en distintas regiones de Guerrero.

En imágenes difundidas por la propia Fiscalía se observa al dirigente del CIPOG-EZ mientras es trasladado y aborda una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, custodiado por elementos de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que la detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado y que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación jurídica.

En tanto, la Misión Civil de Observación Sexta informó que el líder indígena habría sido detenido por alrededor de 40 elementos de distintas corporaciones de seguridad.

En imágenes difundidas por la propia Fiscalía se observa al dirigente del CIPOG-EZ mientras es trasladado.

¿Qué se sabe de las denuncias que había hecho el líder indígena?

También señaló que Jesús N había sido convocado previamente a una reunión en Acapulco con el subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, para abordar gestiones relacionadas con recursos destinados al mejoramiento de una carretera en la comunidad de Buenavista, en San Luis Acatlán.

La detención ocurre después de que el dirigente indígena denunciara diversas situaciones relacionadas con la seguridad y la defensa de comunidades de la Montaña Baja de Guerrero.

Cabe recordar que en mayo pasado acusó una presunta complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno ante incursiones armadas atribuidas a la organización criminal Los Ardillos en comunidades vinculadas con el CIPOG-EZ y la CRAC-PC-PF. Según sus denuncias, esos hechos dejaron seis personas asesinadas y más de mil desplazadas.

Antes, en febrero, denunció el retiro de las medidas cautelares que tenía dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

A principios de julio, el CIPOG-EZ también denunció el congelamiento de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La organización señaló que en ellas se recibían recursos destinados a apoyar a comunidades indígenas y que, al momento de la suspensión, una de las cuentas tenía apenas 280 pesos.

La Fiscalía y la Secretaría de la Defensa Nacional sostienen que la investigación continúa y que corresponderá a las autoridades judiciales determinar la responsabilidad de Jesús Plácido Galindo en los hechos que se le imputan.