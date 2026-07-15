Guerrero del Futuro apuesta por el turismo sustentable y el campo para detonar la economía: Esthela Damián

ACAPULCO, GRO. a 15 de Julio de 2026 – Con una propuesta enfocada en la viabilidad financiera y el desarrollo regional justo, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, destacó los detalles del segundo eje estratégico del proyecto “Guerrero del Futuro”: Economía Próspera, Turismo y Potencial Agropecuario. Afirmó que el crecimiento económico del estado no debe ser una promesa de campaña, sino una planificación técnica que pase de las aulas a la práctica territorial.

Asimismo, señaló que la reactivación económica y el empleo formal solo se logran blindando la economía familiar, por lo que reiteró que su proyecto se rige bajo una política de cero nuevos impuestos y una coordinación absoluta con la Federación para la inversión en infraestructura.

“Guerrero no necesita de fórmulas mágicas ni de promesas demagógicas que comprometan el dinero de la gente. Para su servidora, la economía próspera se construye con responsabilidad financiera: conociendo con precisión cuánto hay y para qué alcanza. Vamos a potenciar el turismo y a darle valor agregado al campo sin asfixiar a los contribuyentes. Ese es el verdadero motor del segundo piso de la transformación”, aseguró Esthela Damián.

Turismo y Campo: Los motores del desarrollo regional

El plan económico de “Guerrero del Futuro” contempla acciones puntuales para reactivar los sectores más competitivos de la entidad:

Turismo Sustentable y Comunitario: Impulso integral a las joyas turísticas del estado como Acapulco —que genera el 62% del PIB turístico de la entidad—, Taxco, la Costa Grande y la Costa Chica, diversificando la derrama económica hacia las comunidades locales.

Revolución Agropecuaria y Pesquera: Diseñar cadenas de valor y comercialización directa para los sectores donde Guerrero es líder nacional, impulsando la producción de mango, coco, café, plátano y jamaica.

Aprovechamiento de Litorales: Modernización de la infraestructura pesquera y apoyo tecnológico para los productores a lo largo de los más de 500 kilómetros de litoral guerrerense.

Incentivos para el Empleo Joven: Alianzas estratégicas con el sector empresarial para el estímulo del primer empleo y la vinculación laboral de las juventudes del estado.

“Con el respaldo del pueblo, ganaremos en unidad”

Damián Peralta agradeció el crecimiento sostenido en territorio y reiteró la importancia de mantener un movimiento cohesionado.

“El crecimiento que hemos tenido en estos meses es el reflejo de una propuesta seria, honesta y cercana. La transformación económica de Guerrero no puede detenerse por intereses particulares. Mientras la oposición apuesta al estancamiento y espera divisiones que no ocurrirán, nosotros seguimos sumando voluntades. Estamos listos para ganar la encuesta en una gran unidad y demostrar que el porvenir económico de nuestro estado se escribe con el pueblo”, concluyó.

La ciudadanía y los sectores económicos pueden seguir enriqueciendo este eje estratégico registrando sus proyectos y propuestas en el micrositio oficial: www.guerrerodelfuturo.mx