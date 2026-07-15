¿Qué mentira dijo ‘El Jando’ a la FGR tras su detención? Esto reveló la Fiscalía. (Gabinete de Seguridad)

‘El Jando’ mintió a la Fiscalía General de la República (FGR) cuando fue detenido el 8 de febrero de 2025, reveló la institución este miércoles 15 de julio.

Casi dos años después del presunto secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, ocurrido el 25 de julio de 2024, la FGR confirmó que Mauro Alberto ‘N’, ‘El Jando’, fue el piloto que trasladó al capo mexicano y a Joaquín Guzmán López hasta Nuevo México, Estados Unidos, donde ambos fueron detenidos.

Después de ese traslado, ‘El Jando’ regresó a México y seis meses más tarde fue detenido en Culiacán, Sinaloa, tras un enfrentamiento con elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Al quedar a disposición de la FGR, se identificó con otro nombre.

De acuerdo con el periodista Keegan Hamilton, documentos judiciales señalan que ‘El Jando’ utilizó el pasaporte de un primo para viajar a Estados Unidos y, presuntamente, recurrió a esa misma identidad cuando fue detenido.

A través de diversas pruebas, las autoridades confirmaron su identidad, lo que permitió procesarlo por “diversos delitos” presuntamente cometidos como integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, en los interrogatorios posteriores, ‘El Jando’ negó en todo momento cualquier vínculo con el crimen organizado.

Ante este panorama, en agosto de 2025, las autoridades mexicanas decidieron entregarlo junto con otros 25 delincuentes considerados de “alta peligrosidad”.

La FGR confirmó que la entrega de ‘El Jando’ “no extingue las investigaciones”; sin embargo, reconoció que la decisión complica el avance de las indagatorias, ya que deberá solicitar nuevas diligencias a las autoridades estadounidenses, las cuales podrían rechazarlas, como ocurrió en otros casos.

Ahora, las dudas se centran en el motivo por el que la FGR tardó casi un año en confirmar la identidad de ‘El Jando’, pese a que el presunto operador ya se encontraba bajo su jurisdicción.

“En junio de 2026, la actual titular de la FGR y su equipo encontraron en las carpetas indicios, coincidencias de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024 a Ismael ‘N’ y Joaquín ‘N’, de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos”, se lee en una breve tarjeta informativa publicada por la dependencia.

El caso de ‘El Mayo’ Zambada volvió a cobrar relevancia tras la revelación del periodista Luis Chaparro, quien asegura que el FBI operó para lograr la detención del capo. Sin embargo, de manera oficial todavía no se conoce qué ocurrió ese día.

La FGR confirmó que solicitó información a las autoridades estadounidenses; sin embargo, las peticiones siguen sin respuesta y continúa la incertidumbre sobre una posible violación a la soberanía nacional.