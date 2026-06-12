EU mantiene bajo reserva 4 acusaciones ligadas al Cártel de Sinaloa; aún no revela a los implicados

Cuatro acusaciones secretas en EU podrían involucrar a políticos, operadores y empresarios mexicanos. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock)

Estados Unidos mantiene cuatro acusaciones contra una o varias personas presuntamente vinculadas con la estructura criminal del Cártel de Sinaloa, aunque estos expedientes aún no son públicos.

Entre las acusaciones que ya fueron reveladas figura una que incluye a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Juan de Dios Gámez Mendívil y otros siete exservidores públicos de instituciones de seguridad de Sinaloa, señalados por presuntos nexos con Los Chapitos.

Las demás acusaciones corresponderían a operadores y empresarios presuntamente relacionados con el crimen organizado; sin embargo, sobre los otros cuatro expedientes no existe información pública.

“Van nueve acusaciones en total que se han presentado desde mediados de 2023 hasta este año. En cada una de esas acusaciones, Estados Unidos ha imputado delitos a una o más personas”, comentó el periodista Arturo Ángel en entrevista con Azucena Uresti.

Aclaró que no existe precisión sobre quiénes aparecen en los cuatro expedientes que permanecen bajo reserva, aunque podrían involucrar a traficantes, operadores, políticos o funcionarios, como ocurrió en el caso de Rubén Rocha Moya.

Comentó que las acusaciones podrían darse a conocer en dos escenarios: si la o las personas son detenidas o si el Departamento de Justicia decide hacer públicos los expedientes.

“¿Cómo se conocerían estas acusaciones? Tienen que pasar dos cosas: o que las personas sean detenidas, pero también puede el Departamento de Justicia, por una decisión, hacer pública la acusación”, explicó.

¿Qué se sabe del caso Rubén Rocha Moya?

El caso de Rubén Rocha Moya y los otros nueve funcionarios señalados por presuntos vínculos con Los Chapitos permanece sin avances públicos. El gobierno mexicano solicitó información a las autoridades estadounidenses para ejecutar la petición de detención con fines de extradición.

Desde entonces, no existe confirmación de que las autoridades de Estados Unidos entregaran las pruebas solicitadas por México. El próximo 29 de junio se cumplirán dos meses desde la presentación de la acusación.

En tanto, la Fiscalía General de la República citó a comparecer a los nueve funcionarios involucrados. De ellos, cinco acudieron ante las autoridades, mientras que Gerardo Mérida, exmilitar y exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se entregó el 1 de junio.

Otras versiones señalan que Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, fue detenido; sin embargo, hasta ahora no existe evidencia oficial que confirme esa información, aunque tampoco recibió un desmentido de las autoridades mexicanas.

Incluso circuló información sobre la supuesta entrega de Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Sinaloa; no obstante, horas después publicó un posicionamiento en redes sociales desde Culiacán.