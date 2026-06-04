‘El Cholo’, policía investigado en EU por nexos con Los Chapitos, ‘blinda’ sus cuentas bancarias

El Cholo, ex jefe de policía de Sinaloa, impuso un amparo para evitar el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Alberto Jorge Contreras Núñez, ‘El Cholo’, quien es considerado una pieza importante del ajedrez político en Sinaloa, teme que le congelen sus cuentas bancarias, al ser señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con Los Chapitos.

El director de la Policía de Investigación en el mandato del gobernador Rubén Rocha Moya, interpuso una demanda de amparo contra un eventual bloqueo de sus cuentas bancarias ante uno de los Juzgados de Distrito del Estado de Sinaloa, y señala como autoridades responsables al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la Ciudad de México.

En el expediente de su juicio de garantías se le que reclama: “La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias del aquí quejoso”.

El juzgador federal admitió el recurso, y requirió los informes correspondientes a las autoridades responsables, aunque negó la suspensión de los actos reclamados, y programó el desahogo de la audiencia incidental para el 9 de junio próximo, y la audiencia constitucional será el 2 de julio siguiente.

El ex jefe policial ya era objeto de investigaciones, pero la reciente acusación del gobierno estadounidense lo puso en la lista de diez funcionarios y exfuncionarios, encabezada por Rocha Moya, con señalamientos por presuntos de operativos con el Cártel de Sinaloa.

¿De qué acusa EU a ‘El Cholo’?

Según la justicia norteamericana, su nombramiento tenía la aprobación explícita de los líderes de Los Chapitos y habría recibido sobornos de aproximadamente 300 mil pesos mensuales. También se señalan acusaciones similares a su antecesor Marco Antonio Almanza Avilés.

El expediente del gobierno estadounidense refiere que con ese pago, ‘El Cholo’ autorizó la operación libre del grupo delictivo en Sinaloa, y se liberó a algunos integrantes que estaban detenidos por tráfico de drogas, además que habría colaborado en localizar y ejecutar a los enemigos de los Chapitos.

¿Quién es Alberto Jorge Contreras, ‘El Cholo’?

Contreras Núñez cuenta con una formación académica en el ámbito de la seguridad y el derecho penal, es licenciado en Criminalística por el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública; también es licenciado en Derecho en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal.

En el servicio público ha fungido en áreas críticas de la investigación policial, como Perito en criminalística, y Agente de la Policía Ministerial en secciones de Robo Bancario y Robo de Vehículos,

Encargado y Coordinador del Grupo de Reacción de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales; también ha sido Jefe de Investigación y Subcoordinador de Fuerzas de Reacción en la Unidad Especializada Antisecuestros,

Comisionado en la Agencia del Ministerio Público Especializada en la Desaparición Forzada de Personas, e Inspector General Especializado en el Combate contra el Secuestro y Jefe de Investigaciones del Estado.

Así mismo se ha desempeñado como Encargado de la Comisaría General de Policía de Investigación del Estado de Sinaloa.

Al momento se ha informado que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación exhaustiva sobre los indicios presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que las eventuales acciones penales contra los señalados en la lista se ejercerán únicamente con evidencias contundentes que validen las acusaciones extranjeras, pero bajo el marco legal mexicano.