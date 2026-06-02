¿Enviarán evidencia a Sheinbaum? Fiscalía de NY dice tener más ‘pruebas’ contra los acusados en Sinaloa

Durante la audiencia de Gerardo Mérida, la jueza Katherine Polk aseguró que hay evidencia suficiente contra los acusados del caso Sinaloa.

La jueza Katherine Polk, que preside el caso del Gobierno de EU contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, por narcotráfico, destacó en una audiencia que hay una “abundante” evidencia contra el exfuncionario.

Mérida es uno de los 10 imputados en la causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por una presunta trama para proteger al Cartel de Sinaloa que implica al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

La jueza Polk afirmó, en una breve audiencia preliminar, que “hay evidencia abundante” en este caso y también “muchos acusados” que están “llegando en olas”, según reportaron medios locales. Además, fijó la fecha de la siguiente audiencia para el próximo 4 de agosto.

Mérida, un general retirado del Ejército mexicano, asistió a la vista en un tribunal federal de Nueva York custodiado por alguaciles, cabizbajo, vestido con uniforme de preso de color béis y encadenado de pies y manos, indicó El Diario NY.

Esto sabemos de la audiencia de Gerardo Mérida

La magistrada estableció un calendario de mociones para el caso, que se rige por la Ley de Juicio Rápido, y dio un plazo de 60 días para que la evidencia sea procesada, además de indicar al acusado que puede revisar las pruebas para “evaluar sus opciones”, recoge ese medio.

Gerardo Mérida, detenido el pasado 11 de mayo en Arizona, se declaró posteriormente no culpable de acusaciones de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento, que le enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua.

A finales de abril, EU divulgó la acusación contra diez personas por presuntamente “conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EU a cambio de apoyo político y sobornos”, entre ellos Mérica y Rocha Moya.

EU acusó a los implicados de alinearse con la facción del grupo dirigida por los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’, y recibir a cambio “millones de dólares” de los beneficios del cartel.

Exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa niega haberse entregado a EU

El exdirector de la Policía de Investigación (PDI) de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, negó que se haya entregado a las autoridades estadounidenses al ser, junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, uno de los diez funcionarios acusados por Estados Unidos.

“El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación. Yo el martes rendí unas declaraciones ante los medios de comunicación, con lo cual sigo firme, pero con la desacreditación que me vienen dando a los otros medios, no estoy de acuerdo”, declaró Almanza en un video circulado en redes sociales.

Desde un jardín botánico en Culiacán, el funcionario invitó a los medios de comunicación “a que digan la verdad”, luego de que el viernes se difundiera la noticia de que se había entregado al país norteamericano.

Almanza no ofreció detalles sobre si ya compareció en la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los delitos que se le acusan, como lo han hecho otros funcionarios, entre ellos Rocha Moya.