¿Selección Mexicana libró demanda? Inglaterra consultó opciones con despacho legal por cambio de horario

Integrantes de la Selección Mexicana se despiden de la afición en el Estadio Ciudad de México tras perder 3-2 contra la Selección de Inglaterra. (Cuartoscuro).

En este Mundial 2026, una de las llamadas urgentes de Inglaterra antes del partido no tenía que ver con tácticas, viajes ni jugadores. Tenía que ver con las normas de la FIFA.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, la Federación Inglesa de Fútbol solicitó asesoramiento a Northridge Law después de que la FIFA considerara adelantar seis horas el crucial partido de Inglaterra contra México debido a la preocupación por las tormentas eléctricas y las inundaciones en la Ciudad de México.

La FIFA finalmente mantuvo el horario original de las 6 p. m., pero solo después de una jornada caótica en la que tanto la selección inglesa como la mexicana buscaron aclaraciones sobre un posible cambio de última hora en uno de los partidos más importantes del torneo. Se dice que la Federación Inglesa de Fútbol quedó “conmocionada” ante la perspectiva de que sus preparativos se vieran interrumpidos con tan poca antelación.

Si bien el incidente fue breve, puso de manifiesto cómo las federaciones nacionales ejercen cada vez más control sobre las normas, los calendarios de retransmisión, la seguridad de los jugadores, los protocolos para condiciones climáticas extremas e incluso la influencia política. El Mundial de 2026 no ha hecho sino acelerar esta tendencia.

El primer torneo masculino de la FIFA con 48 equipos cuenta con 104 partidos que se disputarán en tres países: Canadá, México y Estados Unidos, lo que genera más partidos, más viajes, más problemas con las ciudades anfitrionas y más oportunidades de fricción legal que cualquier torneo anterior.

“Cuando empecé hace 20 años, había pocos equipos internos en el sector deportivo”, dijo Zane Shihab, abogado de DLA Piper en Londres.

“Pero el derecho deportivo ha crecido exponencialmente. Los problemas incluyen un escrutinio cada vez mayor de las regulaciones, los organismos rectores y los clubes participantes; existen problemas relacionados con la IA y los datos. No veo que esta tendencia vaya a detenerse”.

La final del Mundial se disputará el domingo en Nueva Jersey, enfrentando a España contra Argentina en un partido que probablemente batirá récords de audiencia.

Los abogados llevan mucho tiempo recibiendo encargos de clubes y ligas, especialmente en Europa, donde las normas se han vuelto cada vez más complejas. Según informes de prensa , la Premier League inglesa ha gastado alrededor de 93 millones de libras esterlinas (125,5 millones de dólares) en gastos legales durante los últimos dos años.

¿Por qué hay disputas legales en un mundial de futbol?

En un Mundial, las disputas a veces se producen lejos del terreno de juego. Un ejemplo es el sorprendente éxito de Cabo Verde en el torneo, donde el aumento repentino de la demanda de camisetas del equipo desencadenó una disputa por los derechos de venta.

Capelli Sport es el proveedor oficial de la equipación de Cabo Verde. Tras el inesperado empate de Cabo Verde con España, una de las finalistas, el domingo, el anterior proveedor de uniformes del país, Tempo, comenzó a anunciar sus propias camisetas en las redes sociales. Capelli envió a Tempo una carta de cese y desistimiento, argumentando que tenía los derechos exclusivos para vender la camiseta, según un informe de Sportico .

David Moreno, abogado del bufete Norton Rose Fulbright en Nueva York, afirmó que la disputa demuestra la necesidad de reaccionar con rapidez.

“Cabo Verde fue la sensación del torneo desde el principio”, dijo Moreno. “Usaban uniformes Capelli, pero, a medida que la demanda creció enormemente, otra empresa empezó a fabricar las camisetas. Incluso las vendían a un precio más bajo”.

Tempo no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios. Capelli dijo que era decepcionante ver a alguien intentar “sacar provecho de un momento que pertenece” al equipo y a sus aficionados.

El ejemplo más visible de presión externa durante este Mundial ha sido la polémica en torno al jugador estadounidense Folarin Balogun, quien fue sancionado con un partido de suspensión tras recibir una tarjeta roja en un encuentro contra Bélgica.

Posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró haber llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para presionarlo a fin de que anulara la sanción.

Tras la intervención de Trump, la FIFA levantó la suspensión automática de un partido que normalmente seguiría a la tarjeta, lo que permitió a Balogun jugar contra Bélgica.

La federación belga contraatacó, argumentando que la gestión de la FIFA en este asunto fue poco transparente e injusta desde el punto de vista procesal. Había solicitado una explicación a la FIFA y, posteriormente, se vio tratada como si hubiera presentado una apelación, con apenas unas horas para completarla. Balogun disputó el partido, pero Bélgica se impuso por 4-1.

“Creo que es justo decir que fue completamente inesperado, pero esto subraya la magnitud del evento y por qué es increíblemente importante contar con un asesor de confianza con una amplia experiencia”, dijo Moreno.

Como demostró la disputa por Balogun, los litigios en los torneos rara vez se resuelven al ritmo de un juicio ordinario. Una tarjeta roja, una decisión sobre la elegibilidad o una disputa sobre bonificaciones pueden volverse cruciales en cuestión de horas. Para cuando una federación ha convocado a su junta directiva, consultado a un abogado interno y encontrado el reglamento pertinente, las consecuencias en el terreno de juego pueden ser irreversibles.

“Los clientes se preparan para estos problemas con mucha antelación al torneo, y casi todos requieren asesoramiento legal continuo para mitigar los riesgos”, afirmó Nicole Buffalano, socia de Morgan Lewis en Los Ángeles. “No he tenido que cancelar ninguna vacación, pero sí he brindado asesoramiento legal continuo a mis clientes durante todo el torneo”.

¿Cuánto gastan las selecciones de fútbol en abogados?

Los datos sobre el gasto de las federaciones de fútbol en abogados son incompletos. Muchas organizaciones nacionales no desglosan los costos de manera que permitan una comparación sencilla. Las cifras más claras se encuentran en Estados Unidos, donde la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) publica informes anuales y estados financieros auditados.

En 2025, la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) registró gastos legales por valor de 23,1 millones de dólares, lo que supone más del doble de los 9,7 millones de dólares del año anterior.

Para Eric Andalman, de King & Spalding, cuya firma representó a Atlanta en su exitosa candidatura para albergar partidos de la Copa del Mundo, la razón del creciente papel de la profesión legal es sencilla.