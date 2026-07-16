España vs. Argentina: ¿Dónde ver gratis la final del Mundial 2026?

El domigno habrá espacios públicos gratuitos para ver el Mundial (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini, Cuartoscuro, EFE).

Si los amigos o la familia no ‘sacaron plan’ para ver la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, no te preocupes, pues se han habilitado múltiples espacios para que los aficionados disfruten gratis del partido. Además, será accesible verlo desde casi cualquier pantalla si se arma ‘la carnita asada’ en casa para ver el futbol.

Este domingo, Lionel Messi y Lamine Yamal chocan por la historia. La selección de Argentina busca convertirse en el primer bicampeón del mundo en 64 años, mientras que España quiere conquistar su segundo título desde la histórica consagración de Sudáfrica 2010.

FIFA Fan Festival: Megapantallas para ver la final del Mundial en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Como sedes oficiales del Mundial 2026, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey albergaron los FIFA Fan Festival, donde se transmitieron los 104 partidos de la competencia.

Para la gran final, estos espacios no solo contarán con megapantallas para seguir el España vs. Argentina, sino que algunas sedes tendrán también con actividades culturales para cerrar la Copa del Mundo.

FIFA Fan Festival CDMX

Ubicación: Zócalo (Plaza de la Constitución S/N, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc).

Zócalo (Plaza de la Constitución S/N, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc). Presentaciones: Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández (antes del partido) y Cumbia Pedregal (después del encuentro).

FIFA Fan Festival Guadalajara

Ubicación: Plaza de la Liberación (Pedro Loza 27A, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco).

Plaza de la Liberación (Pedro Loza 27A, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco). Presentaciones: Sin actividades artísticas confirmadas.

FIFA Fan Festival Monterrey

Ubicación: Parque Fundidora (Adolfo Prieto S/N, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León).

Parque Fundidora (Adolfo Prieto S/N, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León). Presentaciones: Kakalo, Luis Mexia y Carín León (después del partido).

Festivales Futboleros en CDMX: Las opciones en la capital para ver gratis la final de la Copa del Mundo

Aunque la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció originalmente 18 Festivales Futboleros, únicamente permanecen activos los siete espacios donde desde un inicio se confirmó la transmisión de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA.

Estas sedes ofrecen ambiente familiar, pantallas gigantes, actividades culturales y deportivas, además de entrada gratuita:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla.

Parque La Bombilla. Azcapotzalco: Parque Tezozómoc.

Parque Tezozómoc. Gustavo A. Madero: Campos Revolución.

Campos Revolución. Iztapalapa: UTOPÍA Meyehualco.

UTOPÍA Meyehualco. La Magdalena Contreras: Unidad Independencia.

Unidad Independencia. Tlalpan: Deportivo Vivanco.

Deportivo Vivanco. Xochimilco: Deportivo Xochimilco.

Futlán en Chapultepec: Alternativa para ver la final del Mundial 2026

Otro espacio habilitado para seguir el Mundial 2026 es Futlán, ubicado dentro de Aztlán Parque Urbano, en la Segunda Sección del Bosque del Bosque de Chapultepec.

La entrada es libre para disfrutar del ambiente y ver el partido en pantalla; además, existen tres modalidades de acceso para quienes deseen adquirir experiencias con alimentos, espacios exclusivos, activaciones y otros beneficios.

¿Dónde ver la final del Mundial 2026 en TV abierta, online y más?

Para la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, las dos televisoras con derechos en México avocarán prácticamente todas sus plataformas a la transmisión del partido, por lo que será accesible tanto en TV abierta, de paga, online y streaming.

Así es como podrás ver el juego en vivo: