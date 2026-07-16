¿Dan ‘llegue’ a la industria automotriz? Honda suspende ventas de su auto eléctrico hecho en México

Honda dejará de producir el auto Prologue, el cual es fabricado en México, en conjunto con General Motors.

Honda pondrá fin a la venta de sus autos eléctricos en Estados Unidos, lo que supone la última medida de un importante fabricante de automóviles para reducir su producción en respuesta a la escasa demanda del mercado.

El fabricante de automóviles japonés informó el jueves a los concesionarios estadounidenses que la producción del Honda Prologue, un modelo fabricado en México y desarrollado conjuntamente con General Motors, cesará a finales de este año.

Las ventas se interrumpirán a partir del año modelo 2026, debido a la débil demanda, y la compañía se centrará en ofrecer en Estados Unidos autos híbridos de gasolina y eléctricos, así como modelos tradicionales con motor de combustión interna.

“Sin duda, hemos tenido éxito con el Prologue”, declaró Lance Woelfer , director de operaciones de ventas de Honda en Estados Unidos, en una entrevista. “Pero ahora mismo, la clave para el mercado reside en un equilibrio entre los vehículos con motor de combustión interna y los híbridos”.

¿Cuánto aumentaron las ventas totales de Honda?

Las ventas totales de Honda aumentaron 2.4 por ciento en el primer semestre del año, impulsadas por la fuerte demanda de las versiones híbridas de su SUV compacto CR-V, el sedán mediano Accord y el sedán compacto Civic, todos ellos superventas.

Los híbridos representaron aproximadamente un tercio de su volumen total en junio, a pesar de que las entregas del Prologue cayeron 40 por ciento.

El vehículo eléctrico que pronto será retirado del mercado, fabricado en una planta de GM en Ramos Arizpe, México, fue lanzado en 2024, antes del lanzamiento de tres vehículos eléctricos que se planeaba fabricar en una fábrica de Honda en Ohio a partir de este año.

Sin embargo, el fabricante de automóviles dio marcha atrás en esos planes a principios de este año, cancelando ese trío de modelos eléctricos de batería como parte de un cambio estratégico más amplio.

Los nuevos planes de Honda

La compañía prevé lanzar 15 nuevos vehículos híbridos para marzo de 2030, principalmente en Norteamérica, pero no ha especificado qué modelos concretos serán. El primero de ellos debutará el próximo año.

Honda seguirá vendiendo vehículos eléctricos en otros mercados globales, y Woelfer afirmó que es posible que vuelva a ofrecerlos en Estados Unidos en algún momento. “Habrá oportunidades en las que creemos que querremos participar en el futuro, pero no puedo precisar cuándo”.

Por ahora, dijo, Honda continuará vendiendo modelos Prologue usados ​​como parte del programa de vehículos usados ​​certificados de la compañía.