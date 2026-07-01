Tesla pierde terreno: BYD está a punto de ‘vencer’ a Elon Musk en venta de autos eléctricos

La automotriz china BYD amenaza el dominio de Tesla con un fuerte crecimiento internacional. Foto: BYD / Laura Malaver

BYD está cerca de recuperar el título como el principal vendedor mundial de vehículos totalmente eléctricos, posición que actualmente ocupa Tesla, gracias al crecimiento de sus envíos a los mercados internacionales.

De acuerdo con cifras publicadas este miércoles, el fabricante del Dolphin entregó 557 mil 90 vehículos eléctricos durante el trimestre que concluyó en junio. Aunque la cifra resulta inferior a la del mismo periodo del año anterior, sería suficiente para superar a Tesla.

Se espera que el fabricante estadounidense anuncie la próxima semana ventas trimestrales cercanas a 396 mil 500 unidades, según estimaciones de analistas recopiladas por Bloomberg.

BYD superó a Tesla por primera vez durante el cuarto trimestre de 2024 y conservó una ventaja importante a lo largo de 2025, debido a que las actividades políticas de Elon Musk y su cercanía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocaron el descontento de consumidores, especialmente en Europa.

Sin embargo, Tesla recuperó el liderato durante el primer trimestre de este año al superar a BYD por aproximadamente 48 mil vehículos, ya que la menor demanda en China afectó las ventas de la empresa asiática en su mercado local.

Las ventas totales de BYD, que incluyen todos los sistemas de propulsión y tipos de vehículos, aumentaron 5.5 por ciento en junio hasta alcanzar las 403 mil 472 unidades.

Cerca del 43 por ciento de esas ventas correspondió a mercados internacionales, lo que confirma la importancia de la expansión global para la empresa china.

BYD apuesta por la tecnología para ampliar su ventaja

Frente a la intensa guerra de precios que domina el mercado automotriz chino, BYD concentra su estrategia en el desarrollo tecnológico para competir con fabricantes como Geely Automobile Holdings y Xiaomi.

A finales de mayo, la compañía presentó diversos avances, entre ellos el que calificó como el chip más potente de China para vehículos autónomos, en un contexto donde la conducción asistida representa uno de los principales frentes de competencia.

Además, la empresa acelera la producción de sus baterías Blade de nueva generación.

Tesla acelera su estrategia en China

Tesla inició una campaña de contratación para puestos relacionados con los sistemas de asistencia al conductor en China, después de los retrasos registrados en el lanzamiento de una tecnología considerada esencial para competir con los fabricantes locales.

Mientras tanto, las ventas mundiales de vehículos eléctricos se encaminan a otro año récord, aunque el ritmo de crecimiento muestra señales de desaceleración en los principales mercados.

En China, el mayor mercado automotriz del mundo, las ventas de vehículos de nueva energía —que incluyen eléctricos e híbridos enchufables— disminuyeron 7.5 por ciento durante mayo, en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con la Asociación China de Automóviles de Pasajeros.