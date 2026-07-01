Carambola en la autopista México-Pachuca deja cuatro lesionados; un auto volcó tras el impacto

Cuatro personas resultaron lesionadas tras una carambola registrada este miércoles 1 de julio sobre la autopista México-Pachuca, con dirección hacia la Ciudad de México.

En el choque múltiple participaron un tráiler y tres automóviles particulares. Uno de los vehículos volcó a causa de la fuerza del impacto.

Al sitio acudieron bomberos, paramédicos, elementos de la Guardia Nacional y policías estatales para atender a los lesionados y acordonar la zona con el fin de prevenir otro accidente.

Hasta el momento, las autoridades no determinan la causa del percance. Entre las primeras hipótesis figura que el tráiler perdió el control o presentó una falla en el sistema de frenos antes de impactar al resto de los vehículos.

Respecto al estado de salud de las personas lesionadas, las autoridades no reportan que alguno de los conductores se encuentre en condición crítica.

La circulación sobre la autopista México-Pachuca registró severas afectaciones durante varios minutos. Dos carriles permanecieron completamente bloqueados mientras los cuerpos de emergencia retiraban las unidades involucradas.

Además, los bomberos esparcieron arena sobre la carpeta asfáltica debido a un derrame de aceite que representaba un riesgo para motociclistas y automovilistas.

Hasta el momento, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) no informó sobre las afectaciones viales, pese al cierre parcial de los carriles laterales izquierdos. La Guardia Nacional Carreteras tampoco emitió información al respecto.

Lluvias complican la movilidad en la CDMX y el Estado de México

Durante gran parte del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio, las lluvias afectaron a la Ciudad de México y al Estado de México.

El pavimento mojado reduce la adherencia de los neumáticos y aumenta la distancia de frenado de los vehículos, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

En distintas zonas también se registraron encharcamientos por la acumulación de agua, además de granizadas que acompañaron las lluvias de la tarde del 30 de junio.

Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, además de cielo mayormente nublado.

De acuerdo con el organismo, estas condiciones se deben a la interacción de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente del golfo de México y otra en niveles medios sobre el centro del país, junto con canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y del golfo de México, factores que favorecerán chubascos en gran parte del territorio nacional.