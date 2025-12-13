Policía del Edomex recupera tractocamión; así fue la persecución en autopista México-Pachuca

De acuerdo con cifras oficiales, el robo a transportistas con violencia, en el Estado de México, presentó un descenso del 11 por ciento entre octubre y noviembre del 2025.

Agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México localizaron, mediante cámaras del C5, un tractocamión con reporte de robo que avanzaba por la autopista Naucalpan–Ecatepec.

En segundos, la detección virtual escaló a una operación en campo: patrullas estatales se desplegaron sobre la México–Pachuca, donde cerraron el paso a la unidad, recuperaron la mercancía e incautaron cuatro inhibidores de señal utilizados para bloquear rastreos.

La acción permitió no solo asegurar el vehículo, sino frenar a una presunta célula dedicada al robo con violencia.

En el punto fueron detenidos Manuel “N”, de 48 años; Carlos “N”, de 37; y José “N”, de 26, quienes —según las primeras indagatorias— estarían relacionados con al menos tres atracos recientes bajo el mismo modus operandi.

De acuerdo con cifras oficiales, el robo a transportistas con violencia, en el Estado de México, presentó un descenso del 11 por ciento entre octubre y noviembre del 2025, un resultado atribuido a los operativos conjuntos en corredores carreteros y al uso creciente de inteligencia para anticipar movimientos criminales.

En estas acciones destaca el papel del C5 Mexiquense, que es un centro de mando que opera bajo una red de videovigilancia con drones, botones de auxilio, plataformas de análisis y atención del 911.

Desde ahí se coordinan respuestas en tiempo real y se integran esfuerzos de corporaciones federales, estatales y municipales para contener delitos de alto impacto.

Bajo la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la estrategia de seguridad ha privilegiado la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y el uso de inteligencia operativa.

La combinación ha permitido respuestas más rápidas, operativos más certeros y un ambiente de mayor protección para automovilistas, transportistas y familias mexiquenses.