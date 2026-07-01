México será el primer país en estrenar Edenred One Mobility

La transformación digital de las flotas y el avance de la electromovilidad están cambiando la forma en que las empresas administran sus operaciones. Para responder a las nuevas necesidades del transporte, Edenred México evolucionará su oferta a Edenred One Mobility, una plataforma que integrará en un solo ecosistema soluciones para combustible, peajes, mantenimiento, telemetría, electromovilidad, compensación de emisiones y analítica avanzada.

Pablo Chiappeta, director general de Edenred México Mobility, explicó que mediante este ecosistema buscan mejorar la eficiencia operativa y reducir el costo total de operación (TCO) de las flotas. “Respaldaremos la verdadera necesidad de los clientes, que es tener toda su información integrada. Por eso nace este producto de data y analítica”, señaló.

El directivo explicó que la evolución responde a la transformación que experimentan las operaciones de transporte y a las nuevas necesidades de sus clientes, quienes comenzaron a incorporar vehículos eléctricos y demandan una administración integral de sus flotas.

“Nuestros clientes empezaron a evolucionar. Comenzaron a comprar vehículos eléctricos y nos dijeron: ‘Está muy bien la parte de combustible, pero ¿qué hacemos con la parte eléctrica? ¿Cómo la controlamos?’ Así fue como desarrollamos nuestra solución de electromovilidad”, comentó.

Esta es una herramienta que ayudará a simplificar la administración y la gestión de las flotas.

México, punta de lanza de la estrategia global

Durante los últimos tres años, Edenred desarrolló de forma independiente soluciones para abastecimiento de combustible, autoconsumo, mantenimiento, peajes, recarga para vehículos eléctricos y compensación de emisiones. El siguiente paso consistirá en integrar todos esos servicios mediante una capa de datos y analítica que permitirá a los administradores visualizar la operación completa desde un solo entorno.

El directivo destacó que México será el primer país donde el Grupo Edenred lanzará la versión completa de Edenred One Mobility, una decisión respaldada por la relevancia del mercado nacional en el que actualmente, la empresa atiende a más de 12 mil empresas y administra más de 500 mil tarjetas de combustible.

“La división Mobility concentra alrededor del 30 por ciento del negocio mundial del Grupo, y la operación mexicana aporta cerca del 20 por ciento a ese segmento. A nivel local, esta línea representa el 53 por ciento de las actividades de la compañía, por encima de otras unidades de negocio, por ello se consolida como el segundo mercado más importante para la compañía a nivel mundial, solo detrás de Brasil, y representa una pieza estratégica para el negocio global de movilidad de la compañía”, aclaró Chiappeta.

De una tarjeta de combustible a todo un ecosistema

La nueva plataforma, que estará disponible durante el cuarto trimestre del año, concentrará la información generada por todas las soluciones de movilidad para: calcular el TCO, comparar el desempeño entre distintas marcas de vehículos, identificar costos promedio de reparación, programar mantenimientos preventivos, administrar operación y recarga de las flotas eléctricas y más, y con toda esa data desarrollar modelos predictivos apoyados en inteligencia artificial.

En una primera fase, Edenred One Mobility se implementará entre sus 100 principales cuentas y 250 grandes corporativos, que concentran la mitad del volumen de operación de la empresa. Posteriormente, el ecosistema se extenderá al resto de sus clientes.

“Con esta evolución, buscamos acelerar la adopción de herramientas de analítica e inteligencia artificial para optimizar la gestión de flotas y ampliar el uso de sus soluciones, con la expectativa de incrementar el promedio de servicios contratados por cliente de 1.1 a 1.4 durante los próximos tres años”, indicó Pablo Chiappeta.

Pablo Chiappetta, director general de Edenred Mobility.

Por último, subrayó que el secreto es estar muy cerca de los clientes, entender cuáles son sus puntos de dolor y trabajar con ellos para desarrollar las soluciones que realmente necesitan. “Somos mucho más que una tarjeta de combustible; queremos ayudar al sector transporte a gestionar mejor sus flotas”, concluyó.