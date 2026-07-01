Otro día nublado para CDMX y Edomex: Se esperan lluvias fuertes para el 2 de julio

Así estará el clima para la Ciudad de México y Edomex para el 2 de julio.

El clima en el Valle de México para este jueves 2 de julio estará marcado por un cielo mayormente nublado y temperaturas frescas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica la presencia de circulaciones ciclónicas que traerán lluvias y chubascos en la CDMX y gran parte del país.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, las temperaturas bajarán a una mínima de 11.0°C y subirán hasta 24.7°C. El viento soplará a unos 4 km/h. Naucalpan de Juárez tendrá una mínima de 10.7°C y una máxima de 24.3°C.

La ciudad de Toluca registrará las temperaturas más bajas, con una mínima de 5.7°C y una máxima de 20.3°C. En contraste, Ecatepec de Morelos será la zona más cálida, con una mínima de 11.7°C y una máxima de 26.0°C.

¿Lloverá este jueves en el Valle de México?

Se espera un cielo nublado en toda la región durante el jueves. El SMN advierte que canales de baja presión mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes. Estas condiciones pueden acompañarse de descargas eléctricas en zonas específicas del Valle de México.

Las lluvias pronosticadas podrían generar fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en algunas áreas. Además, existe la posibilidad de que las lluvias aumenten los niveles de ríos y arroyos, con riesgo de deslaves, inundaciones y encharcamientos en puntos específicos de la región.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 2 de julio : Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h. Viernes 3 de julio : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. Sábado 4 de julio: Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el fin de semana es un ligero aumento en las temperaturas máximas, llegando hasta los 26°C el sábado. Sin embargo, las mínimas se mantendrán estables en 11°C. El cielo seguirá nublado y la probabilidad de lluvias persistirá en la región del Valle de México.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en CDMX y Edomex?

Se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del clima. Es importante hidratarse adecuadamente, incluso con cielo nublado, y evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades respiratorias. La prevención es clave.

Para quienes salgan, se sugiere usar ropa abrigadora por la mañana y noche. Llevar un paraguas o impermeable es fundamental debido a las posibles lluvias. Conducir con precaución es vital, pues las calles mojadas aumentan el riesgo de accidentes viales.

¿Afectará el clima las actividades en el Valle de México?

El cielo nublado y las lluvias pueden impactar las actividades al aire libre y eventos deportivos programados. Se aconseja verificar los horarios y posibles suspensiones. El tráfico diario en la CDMX podría verse afectado por encharcamientos, especialmente en horas pico de la tarde y noche.

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