Lluvia en CDMX deja ‘manco’ al AICM: Solo hay una pista disponible para vuelos

El AICM recomendó a los pasajeros revisar el estatus de su vuelo en caso de alguna afectación o retrasos.

La lluvia persistente en el área del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) afecta las operaciones de este martes 30 de junio, pues solo está una pista disponible para atender vuelos de llegada y salida.

De acuerdo con el AICM, para minimizar riesgos en la seguridad, esta mañana solo se llevan a cabo operaciones en la pista 05 izquierda 23 derecha.

La otra pista del AICM no está disponible debido a la lluvia. El AICM informó que espera que en una hora estén abiertas las dos pistas para los aterrizajes y despegues.

“Si tienes un vuelo programado, te recomendamos consultar el estatus de los vuelos con tu aerolínea”, recomendó el aeropuerto administrado por la Marina.

¿Qué sabemos de los retrasos en vuelos del AICM por la lluvia?

De acuerdo con el sistema de rastreo de operaciones aeronáuticas, Flightware, a las 9 de la mañana de este martes hay al menos 30 operaciones registradas con retraso saliendo o llegando desde el AICM.

A través de sus redes sociales, la aerolínea Viva Aerobús compartió la página para consultar el estatus del vuelo y recomendó a los pasajeros tomar precauciones sobre sus viajes.

“Debido a la persistencia de lluvias en las inmediaciones del AICM, algunas de nuestras operaciones podrían presentar demoras”, publicó Volaris y aseguró que los viajeros tienen la opción de escribir un mensaje directo en caso de dudas o algún otro inconveniente.

En cuanto a Aeroméxico, la aerolínea se sumó a las recomendaciones ante la posible modificación de los horarios de los vuelos.

Pese a las obras realizadas para el Mundial, el aeropuerto de la Ciudad de México continúa sufriendo los estragos de las lluvias, que han afectado las operaciones en las pistas, además de causar incomodidades en las terminales a los pasajeros, pues se han registrado escurrimientos y goteras al interior de los edificios de atención de viajeros.