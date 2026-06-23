Empresa de taxis pide intervención del gobierno federal en conflicto en AICM

Las empresas de taxis en el AICM han sido movidas por las obras de remodelación.

Casadey, empresa concesionaria de taxis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para resolver un presunto despojo en el principal aeropuerto del país, una situación que ha denunciado en múltiples ocasiones, pero que la autoridad ha argumentado que es legal.

El conflicto, explicado en una misiva enviada a la presidenta, consiste en el “despojo” de dos puntos de venta de la empresa Casadey, los cuales fueron retirados por la administración del AICM en meses pasados.

El propio AICM ha referido que las obras en las terminales son las causantes de la reubicación de los puntos de venta de las empresas de taxis concesionados, además de que, por ley, puede realizar estos cambios con el fin de ordenar los servicios en las dos terminales del puerto aéreo.

Sin embargo, la dueña de la empresa Casadey, María Guadalupe Espinosa, argumenta que la administración del aeropuerto no solo le retiró esos dos puntos de venta de manera ilegal, sino que se le pretenden quitar otros más.

“Estoy siendo desplazada por razones que claramente no están dentro del marco legal y administrativo estipulado. Ya fui despojada previamente por la fuerza pública de dos puntos de venta con contratos vigentes y pagados, y hoy están amenazados los otros dos puntos de que dispongo”, refiere la directora general de Casadey en la misiva compartida a medios de comunicación.

Ante ello, la representante de la empresa solicitó a la Presidencia que se garantice la competencia leal en los servicios de transporte de pasajeros en el AICM.

Taxis niegan descuentos mundialistas

Luego de que se diera a conocer que las empresas de taxis autorizados del AICM aplicarían descuentos del 18 por ciento a los usuarios, debido al Mundial 2026, esta información fue desmentida.

Carlos Lobera, asesor de taxistas concesionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, explicó en entrevista radiofónica que es totalmente falso que se aplique ese descuento.

“Es falso el comunicado tal como lo emitió el Grupo Aeroportuario Marina. En primer lugar como ellos mismo lo aclararon, no es un nombre comercial, no tenemos relación contractual con ellos, sino con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de S.V.”, explicó.