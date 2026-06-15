Taxistas del AICM darán ‘descuentos’ de hasta el 18%: ‘Habrá beneficios directos a los pasajeros’

Los taxistas del AICM expresan su descontento por las operaciones de Uber y Didi en la terminal aéra.

La mayoría de las agrupaciones de taxi autorizado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) ofrecerán descuentos de hasta el 18 por ciento a los viajeros que lleguen a las terminales aeroportuarias, esto como parte de un acuerdo con la administración.

“Esta medida, que ya se encuentra en vigor, es resultado del esfuerzo conjunto para reducir costos operativos y fortalecer la competitividad del servicio, así como para trasladar beneficios directos a los pasajeros que utilizan diariamente el aeropuerto más importante del país”, refirió la Marina en un comunicado difundido este lunes.

Además, el AICM tiene programado un proyecto de renovación del estacionamiento multimodal cercano a la Terminal 2, donde se habilitará una nueva bolsa de taxis, oficinas administrativas para las agrupaciones autorizadas, así como diversas adecuaciones operativas y de infraestructura que contribuirán a mejorar las condiciones de servicio, la organización operativa y la atención a los usuarios.

Con estas acciones, el aeropuerto busca ofrecer mejores condiciones y tarifas más competitivas para los pasajeros y usuarios de los servicios de transportación.

¿Qué dijeron los taxistas sobre los descuentos para el AICM?

Cabe señalar que las agrupaciones de taxistas han hecho público su descontento debido a la operación de taxis de aplicación en las dos terminales del AICM.

Ante ello, el gobierno entabló negociaciones para que se les permitiera ampliar el parque vehicular de taxis concesionados, que pueden operar en las zonas federales, incluidos los aeropuertos.

Actualmente, los taxis de aplicación, como Uber, pueden recoger pasajeros en tres puntos reservados cerca de las terminales aeroportuarias de la Ciudad de México, además de poder realizar servicios con destino al AICM, pero no desde este a cualquier punto.

Así funcionan las nuevas bahías para taxis de app en el AICM

Cabe señalar que los operativos de la Guardia Nacional contra los taxistas de aplicación en el AICM continúan.

“Se están tratando de dar soluciones, en donde van a crear bahías en una determinada área de las terminales para que nosotros podamos cargar allí; le van a facilitar a los clientes con transporte público para que de la terminal a las puertas a las bahías para que puedan tomar su Uber”, reveló Rodrigo Ríos, líder del Movimiento Colectivo de Conductores de Plataforma.

Lostaxis de aplicación sí pueden dejar pasaje en el AICMsin ninguna consecuencia, pero no pueden recoger pasaje en el Aeropuerto.