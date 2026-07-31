Hermano de ‘El Mencho’ enfrenta hasta dos cadenas perpetuas: ¿De qué cargos se declaró culpable?

Antonio Oseguera Cervantes fue extraditado de México a Estados Unidos en febrero de 2025, junto con otros 28 narcotraficantes.

Antonio Oseguera Cervantes, mejor conocido como ‘Tony Montana’ y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, el fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y uso de armas de fuego.

La declaración de culpabilidad fue presentada este viernes 31 de julio como parte del proceso judicial que enfrenta ‘Tony Montana’ en territorio estadounidense y evita que el caso llegue a juicio. Ahora será un juez quien determine la sentencia que deberá cumplir en una audiencia programada para el próximo 13 de noviembre.

¿De qué cargos se declaró culpable el hermano de ‘El Mencho’?

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Antonio Oseguera aceptó su responsabilidad por dos delitos federales.

Conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina con destino a Estados Unidos.

Uso, portación y posesión de un arma de fuego para facilitar una operación de narcotráfico.

Las investigaciones señalan que ‘Tony Montana’ portaba una pistola durante reuniones vinculadas con el tráfico de drogas y mientras recolectaba dinero producto de estas actividades ilícitas.

Asimismo, las autoridades estadounidenses sostienen que participó en operaciones de lavado de dinero mediante el envío de recursos provenientes del narcotráfico desde Estados Unidos hacia México a través de casas de cambio.

La historia de ‘Tony Montana’ y su papel en el CJNG

Antonio Oseguera Cervantes, de 67 años y originario de Michoacán, es identificado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los principales operadores del CJNG y una persona cercana al círculo de confianza de su hermano, Nemesio Oseguera Cervantes.

Según documentos judiciales, entre 2002 y 2010 formó parte del Cártel del Milenio y posteriormente colaboró con el CJNG en actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas.

Las autoridades estadounidenses afirman que durante más de dos décadas participó en la coordinación de cargamentos de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de desempeñar un papel relevante en el movimiento de recursos financieros derivados de esas operaciones ilícitas.

¿Qué pena podría recibir Antonio Oseguera Cervantes?

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, el hermano de ‘El Mencho’ recibirá su sentencia el próximo 13 de noviembre y afronta una pena mínima de 15 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

Oseguera Cervantes fue extraditado de México a Estados Unidos en febrero de 2025 junto a otros 28 destacados narcotraficantes de los principales cárteles mexicanos que permanecían recluidos en cárceles del país, como parte de un acuerdo de cooperación entre ambos gobiernos.