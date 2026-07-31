¿Quién es y qué se sabe de Francisco ‘N’, el hijo de ‘El R1’ señalado por el feminicidio de Valeria Márquez?

Valeria Márquez fue asesinada el 14 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde su negocio en Zapopan, Jalisco.

La investigación por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez dio un nuevo giro luego de que autoridades federales señalaran a Francisco ‘N’, hijo de Ramón ‘N’, alias ‘El R1′, como una de las personas presuntamente relacionadas con el asesinato de la creadora de contenido en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Francisco ‘N’ habría mantenido una relación sentimental con Valeria Márquez y estaría vinculado con la planeación del ataque que terminó con la vida de la joven de 23 años.

El funcionario federal explicó que el caso avanzó tras la detención de ‘El R1′, presunto líder criminal señalado por autoridades como integrante de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la información presentada por García Harfuch, la investigación apunta a que Francisco ‘N’ habría recurrido a su padre para solicitar que se cometiera la agresión contra la influencer.

Hasta ahora, Francisco ‘N’ no ha sido detenido y permanece como objetivo de búsqueda de las autoridades. Las acusaciones en su contra forman parte de una investigación en curso y deberán ser acreditadas ante un juez.

¿Qué se sabe de Francisco ‘N’ y su relación con Valeria Márquez?

Según la información difundida por García Harfuch, Francisco ‘N’ y Valeria Márquez tenían una relación de noviazgo antes del asesinato de la influencer. La joven, conocida por su contenido de belleza y estilo de vida en redes sociales, habría tenido contacto frecuente con el hijo de ‘El R1′.

La conexión entre ambos se convirtió en una de las principales líneas de investigación después del ataque ocurrido el 14 de mayo de 2025, cuando Valeria Márquez fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo desde su negocio, Blossom: The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan.

“El hijo de ‘El R1’ tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones (...) El hijo le pide a su papá que comentan el feminicidio. Esto ya se va a probar”, comentó el secretario de Seguridad en conferencia.

‘El R1′, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

García Harfuch precisó que el feminicidio de Valeria Márquez y el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, corresponden a investigaciones independientes. En este último caso, ‘El R1′ es señalado por las autoridades como el presunto autor intelectual del homicidio del presidente municipal.

Ramón ‘N’, conocido como ‘El R1′, es identificado por las autoridades como el líder de la organización criminal conocida como ‘Los Rs’, que opera en municipios como Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, además de tener presencia en Jalisco.

De acuerdo con las investigaciones, el ‘R1′ es señalado como el jefe directo deJorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, quien presuntamente coordinó la operación para asesinar a Manzo, dando instrucciones a los integrantes de la célula criminal para seguir los movimientos del edil, compartir su ubicación y ejecutar el ataque.