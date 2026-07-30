Feminicidio de Dafne Zapata: Investigación, detenidos y suspensión de la SEP; esto es lo que sabemos

La noticia se difundió el pasado 16 de julio y, según la versión de la escuela, la menor de 13 años murió apenas tres días después de ingresar a la academia. (Shutterstock / SEP / X)

El feminicidio de Dafne Zapata, el pasado 16 de julio, dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Tamaulipas, provocó la suspensión de las escuelas militares, según informó en un comunicado la Secretaría de Educación (SEP).

Además, hasta el momento se tiene el conocimiento del arresto de al menos tres personas vinculadas al centro educativo, así como su vinculación a proceso por la muerte de la menor.

La SEP confirmó el lunes que investigará a escuelas que ofrecen la modalidad de educación militarizada para menores de edad, las cuales no están autorizadas por la ley, tras el caso de Dafne Zapata, una joven de 13 años que falleció en una academia de este tipo en Tamaulipas.

La noticia se difundió el pasado 16 de julio y, según la versión de la escuela, la menor de 13 años murió apenas tres días después de ingresar a la academia luego de desvanecerse mientras se bañaba.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Dafne Zapata en la Academia Doenitz?

La decisión de la SEP se produjo después de la muerte de Dafne Zapata, de 13 años, el pasado 16 de julio durante un curso en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La Fiscalía estatal investiga el caso como feminicidio y detuvo al director del centro y a dos trabajadoras por su probable participación.

La necropsia determinó que la adolescente murió por asfixia por sumersión, mientras sus familiares denunciaron que había sufrido maltratos durante su estancia.

La SEP ordenó a las autoridades educativas de los estados revisar, antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, las autorizaciones, permisos y reconocimientos de validez oficial concedidos a planteles que empleen denominaciones vinculadas con la formación militar.

Cuando sean identificados, deberán suspender sus actividades e iniciar procedimientos administrativos para su clausura definitiva, además de entregar los documentos académicos al alumnado y reintegrar los pagos correspondientes a servicios que no hayan sido prestados.

La madre de la víctima denunció en una entrevista que su hija murió “torturada, de una manera espantosa” y afirmó que se ahogó por acumulación de agua en los pulmones por torturas “cuatro días sin parar”.

A este testimonio se sumaron múltiples acusaciones de exalumnos sobre castigos extremos.

¿Quiénes son las personas detenidas por el caso Dafne Zapata?

La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso como feminicidio y ha detenido al director de la Academia Militarizada Marina Doenitz y a dos trabajadoras por su probable participación.

Además, la fiscalía estatal mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer las causas exactas del fallecimiento de la joven.

Este jueves, un juez de control vinculó a proceso a Jorge Luis ‘N’, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, y a Estrella ‘N’, responsable del área femenil del plantel, por su probable participación en el delito de feminicidio cometido en agravio de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que falleció durante un curso de verano en Ciudad Madero.

Tras analizar los elementos presentados por la representación social, el juez concluyó que existen indicios suficientes para presumir la probable responsabilidad de Jorge Luis y Estrella en el delito de feminicidio, por lo que ambos enfrentarán el proceso penal en prisión preventiva oficiosa.

Este jueves, un juez de control vinculó a proceso a Jorge Luis ‘N’, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, y a Estrella ‘N’

El martes, Danna Yanina ‘C’, presunta relacionada con el feminicidio de Dafne Zapata, fue vinculada a proceso.

Tras la audiencia, los padres de Danna Yanina ‘C’ aseguraron que no hay pruebas y que “todo está en dichos”, además de que no dejaron que la joven se defendiera, además de que no llegó su denuncia ni nada para complementar la carpeta.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, ha señalado públicamente que existen más personas que deben ser investigadas por su posible participación en los hechos ocurridos dentro de la academia.

¿Qué sabemos de la legalidad de escuelas de educación militar?

Ante esta situación, el titular de la SEP, Mario Delgado, informó que se envió una circular a las autoridades educativas de los 32 estados para recordar la ilegalidad de estos centros y ordenar la revisión de los permisos de operación concedidos.

“No está autorizada por la ley ningún tipo de educación militarizada, ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades”, declaró Delgado durante la conferencia de prensa matutina.

El secretario Mario Delgado enfatizó que el entrenamiento de corte militar a niños es incompatible con la Constitución y con el enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva que rige a la educación básica del país.

El secretario Mario Delgado enfatizó que el entrenamiento de corte militar a niños es incompatible con la Constitución. EFE (Isaac Esquivel/EFE)

¿Qué dice la Sedena sobre las escuelas militares?

La Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que carece de atribuciones para autorizar, supervisar o regular este tipo de planteles y negó cualquier vínculo con la academia de Tamaulipas.

La SEP argumentó que estas modalidades son incompatibles con una educación humanista, los derechos humanos y la cultura de paz, y recordó que la formación militar corresponde exclusivamente a Defensa para la preparación de integrantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

La dependencia federal busca entablar comunicación directa con la madre de la víctima para brindarle apoyo institucional por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Gobierno mexicano reiteró que la Ley General de Educación protege rigurosamente a las infancias contra cualquier tipo de maltrato o violencia dentro del sistema escolar nacional.

Con información de EFE