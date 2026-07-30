Norte 19 impulsa su rentabilidad pese a un Mundial con menor demanda

Promotora de Hoteles Norte 19 cerró el segundo trimestre de 2026 con un crecimiento en sus principales indicadores operativos. Uno de los resultados más destacados del trimestre fue el crecimiento del EBITDA (acrónimo del inglés earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization: beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), que alcanzó 301 millones de pesos, lo que representa un aumento anual de 63.7%.

Al mismo tiempo, el margen EBITDA se expandió 10.8 puntos porcentuales para ubicarse en 28.3%, reflejando una operación más eficiente y una mejor administración de costos y gastos.

Esto representa una mejora significativa en rentabilidad, apoyada en una estrategia enfocada en la eficiencia operativa, el control de costos y la disciplina financiera, en un periodo marcado por una demanda turística más moderada de la esperada durante el Mundial.

La empresa, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave HCITY, reportó un incremento de 3.8% en el ingreso por habitación disponible (RevPAR) respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por un aumento tanto en la tarifa promedio como en la ocupación de sus hoteles. Este desempeño permitió mantener una evolución positiva de sus indicadores comerciales, aun cuando el contexto de mercado fue distinto al previsto meses atrás.

La utilidad neta de operaciones continuas también mostró una recuperación importante al sumar 77 millones de pesos, frente a los 22 millones registrados durante el segundo trimestre de 2025. De acuerdo con la empresa, este resultado es consecuencia de una mayor disciplina en cada una de las líneas del estado de resultados y de una estructura financiera más sólida.

Eduardo Ymay, director general de Norte 19, señaló que los resultados confirman la efectividad de las decisiones implementadas para fortalecer la operación.

“Los resultados del trimestre muestran que las decisiones que hemos tomado para fortalecer la operación están dando resultados. Hoy tenemos una estructura más sólida, mayor disciplina financiera y equipos que responden con rapidez a las condiciones reales del mercado. Nuestro objetivo es seguir construyendo rentabilidad de manera sostenible y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento”, afirmó.

En materia comercial, la compañía explicó que el crecimiento del RevPAR estuvo sustentado en un incremento de 1.8% en la tarifa promedio y una mejora de 1.1 puntos porcentuales en la ocupación, lo que refleja un crecimiento equilibrado basado en la calidad del servicio y la capacidad de adaptación a las condiciones del mercado.

El trimestre también estuvo marcado por un comportamiento distinto al que se anticipaba con motivo del Mundial. Aunque inicialmente se esperaba una mayor llegada de visitantes a la región, la demanda observada resultó más moderada. Frente a este escenario, Norte 19 ajustó su estrategia comercial y operativa para responder a las condiciones reales del mercado, lo que le permitió mantener una evolución positiva tanto en ocupación como en tarifas.

Como parte de su estrategia de largo plazo, la empresa informó que continuará fortaleciendo su plataforma de operación hotelera y evaluando oportunidades de crecimiento bajo criterios de rentabilidad y viabilidad. Asimismo, destacó que su relación con Marriott seguirá siendo un componente clave para fortalecer el desempeño y la presencia de su portafolio.

Norte 19 mantiene tres prioridades estratégicas para los próximos meses: fortalecer la rentabilidad de su portafolio actual, consolidar su plataforma de operación hotelera y crecer de manera selectiva mediante proyectos con capacidad de generar valor.

Actualmente, la compañía opera más de 140 hoteles en México, Colombia, Costa Rica y Chile. Su portafolio incluye las marcas City Centro by Marriott, City Express Suites by Marriott, City Express Plus by Marriott, City Express by Marriott y City Express Junior by Marriott, consolidándose como uno de los principales operadores hoteleros de la región.