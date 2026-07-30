Muere Manolo Solo, actor de ‘El Laberinto del Fauno’ y ‘Biutiful’, por cáncer a los 62 años

Este jueves murió el actor español Manolo Solo, quien trabajó con el director Guillermo del Toro en la película El Laberinto del Fauno, según informó la Academia de Cine de España. Tenía 62 años.

El actor español fue ganador de un premio Goya a Mejor Actor de Reparto en 2017 por Tarde para la ira y nominado este año a Mejor Actor Protagonista por Una quinta portuguesa.

De acuerdo con la organización, Solo murió por cáncer, diagnóstico que se desconocía públicamente hasta el deceso del actor y del que no se dieron más detalles.

¿Quién fue Manolo Solo, el actor español que trabajó con Guillermo del Toro y Alejandro G. Iñárritu?

Nacido en la andaluza ciudad de Algeciras (Cádiz) en 1964, Solo trabajó en películas como El laberinto del fauno (2006), de Guillermo del Toro, Biutiful (2010), de Alejandro González Iñárritu, o El buen patrón (2021), junto a Javier Bardem, además de participar en obras teatrales y televisión.

Licenciado en la Universidad de Sevilla en Ciencias de la Educación, nunca ejerció de profesor. Manolo Solo quiso ser rockero y fue miembro de varias bandas, como Los relicarios o Los kevin bacons.

Se matriculó en el Instituto del Teatro de Sevilla, pero lo dejó en el segundo curso para formarse y trabajar en el doblaje. En esa hizo la voz de personajes de series internacionales como Dragon Ball Z o Comisario Rex para España.

Su debut en la pantalla grande fue con El vivo retrato, en 1986, y, desde entonces, no paró de actuar. Estuvo bajo las órdenes de directores como Alberto Rodríguez, Del Toro, Fernando León, Iñárritu, Isabel Coixet, José Luis Cuerda, Álex de la Iglesia o Alejandro Amenábar.

En 2017 se alzó con el Goya al Mejor Actor de Reparto por Tarde para la ira, ópera prima del actor Raúl Arévalo. El año anterior estuvo nominado al galardón por primera vez por su interpretación del juez Pablo Ruz en B, la película, sobre el caso Bárcenas.

Fue candidato también al Goya a Mejor Actor Protagonista en 2024 con Cerrar los ojos, y en 2026 repitió nominación al Goya por uno de sus papeles más aclamados, el de Fernando, un profesor cuya mujer desaparece y decide irse a Portugal para empezar de cero, en Una quinta portuguesa, de Avelina Prat.

Uno de sus últimos trabajos fue el del general Manuel Gutiérez Mellado, vicepresidente del Gobierno en el Gobierno de Adolfo Suárez en la serie Anatomía de un instante (2025), sobre el fallido golpe de estado en España del 23 de febrero de 1981.

Solo consiguió galardones como el Feroz de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España a Mejor Actor de Reparto por Tarde para la ira o el Premio de la Unión de Actores, también en la categoría de secundario, en tres ocasiones, por Isla mínima, Tarde para la ira y B.

Igualmente recibió el Premio Luz del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva a su trayectoria interpretativa 2018.

También fue nominado dos veces al Premio Platino del audiovisual iberoamericano, en 2024 por su trabajo en la serie 30 monedas y en 2022 por El buen patrón.

El director Santiago Segura mostró su tristeza por la muerte de Solo tras conocerse el fallecimiento: “un gran actor (además de un gran tipo)”, se refirió a él en su cuenta de X.