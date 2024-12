Muere José de la Torre, actor de ‘Toy boy’ y ‘Vis a vis: El oasis’, a los 37 años

“La muerte no me da miedo, simplemente me jode no vivir como yo sé”: Es uno de los diálogos de Zulema Zahir, protagonista de la serie de Netflix Vis a vis: El oasis, donde participó el actor José de la Torre, quien murió el pasado 5 de diciembre a los 37 años.

La noticia fue dada por el medio local Montilla digital, con sede en la ciudad donde nació el artista en 1987, información confirmada después por otros integrantes del medio artístico.

De los mensajes enviados acerca de la muerte del actor español, destaca el de Pablo Alborán, intérprete de ‘Saturno’ (que es el tema del intro de la telenovela mexicana Caer en tentación.

“No puedo creer que te hayas marchado tan pronto José, estoy devastado por tu partida. Te voy a echar mucho de menos amigo”, dijo el musico español.

“Como me cuesta sin apenas conocerte aceptar que te has ido, te conocí en Salomé la obra de teatro, fueron muy pocas horas las que compartimos, pero me duelen tus 37 años, qué injusta es la vida a veces”, escribió la actriz Lolita Flores en su Instagram. Se desconocen las causas de su muerte, pero el mismo sitio web citado antes lo atribuye a una “extraña enfrmedad”.

José de la Torre murió a los 37 años. (Foto: Instagram @josedelatorre__)

¿Quién es José de la Torre, actor que murió a los 37 años?

José de la Torre concedió una entrevista a Montilla digital donde habló de sus inicios como actor y los pormenores dentro de su trayectoria artística.

“Era un niño que no paraba de ver películas, simplemente para entretenerme, y eso me atrapó y sembró en mí la semilla que más tarde se convertiría en el deseo de querer dedicarme a ello”, dijo el actor que se integró a series de Netflix, como Toy Boy.

Relacionado con su formación educativa, estudió arte dramático en una escuela en Málaga, España, en 2018, así lo narró al medio citado anteriormente: “Estuve pensando en ingresar en Ciencias Audiovisuales, pero no me terminó de convencer, así que hice las pruebas para la Escuela de Arte Dramático (ESAD) de Málaga y me aceptaron. Fue entonces cuando me di cuenta de que había elegido bien, que sería feliz siendo actor”, reveló, sin embargo, se desconocen más detalles de su vida privada.

José de la Torre participó en la serie 'Toy boy'. (Foto: IMDB)

¿En qué series y telenovelas participó José de la Torre?

El acervo de series y telenovelas donde estuvo José de la Torre no es tan amplio porque su trayectoria artística recién iniciaba. De acuerdo con IMDB y medios locales tuvo participación en diferentes programas de TV, como Toy Boy, aquí te dejamos las más destacadas: