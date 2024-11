‘Senna’: La historia real de la serie de Netflix del accidente del piloto en el GP de San Marino

La serie del piloto Ayrton Senna ya está disponible para poder conocer un poco más de la vida de este piloto de la Formula 1 originario de Brasil.

El tricampeón de la F1 tuvo un accidente en el Gran Premio de San Marino en 1994, momento retratado en la serie de Netflix, pero, ¿cuál es la historia real del acontecimiento?

La serie 'Senna' se estrenó el 29 de noviembre de 2024. (Foto: IMDB)

‘Senna’: Esta es la historia real del accidente del piloto de F1

Ayrton Senna fue tres veces campeón de la Fórmula 1 en las temporadas 1988, 1990 y 1991, gracias a sus victorias se consagró como uno de los pilotos más importantes del ‘Gran circo’ en su época.

El brasileño corrió para diferentes equipos McLaren, Williams (integrante cuando tuvo su accidente), Lotus y Toleman, equipo donde debutó en 1984.

En la serie de Netflix podemos ver uno de los llamados ‘fines negros’ de la Fórmula 1 porque tan solo un día antes del accidentes d Ayrton Senna en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, el piloto Rubens Barrcihello se accidentó en las prácticas libres, su monoplaza impactó con la muralla de contención y dio dos vueltas antes de quedar volcado, sin embargo, no murió.

El 1 de mayo de 1994, Ayrton Senna subió a su monoplaza de la escudería Williams y chocó contra un muro a poco más de 300 kilómetros por hora. El piloto brasileño, quien en ese entonces conducía un vehículo diseñado por Adrian Newey, sufrió fracturas en el cráneo y murió.

De acuerdo con las declaraciones de Adriana Gallisteu, novia de Ayrton Senna, el conductor profesional no quería correr el Gran Premio de San Marino: “Ayrton me llamó por teléfono. Tenía un mal presentimiento y me dijo que no quería disputar la carrera”, contó.

Ayrton Senna falleció a los 34 años.

¿Qué falló en el auto de Ayrton Senna?

Adrian Newey, ahora ingeniero de Aston Martin, contó a The Guardian en una entrevista que sí hubo fallas en el coche, pero no se sabe con certeza qué salió mal.

“Nunca nadie sabrá qué ocurrió exactamente. No hay duda de que la columna de dirección falló, pero las pruebas sugieren que el coche no se fue de la pista como resultado de una rotura de la dirección. El coche rozó el asfalto con fuerza varias veces en esa vuelta, lo que parece inusual, porque la presión de los neumáticos ya debía ser la correcta en ese momento. Pero un pinchazo en la rueda trasera derecha resulta muy probable”, relató Newey.

'Senna' es interpretado por el actor Gabriel Leone. (Foto: IMDB)

¿Cuántos capítulos tiene la serie ‘Senna’?

Senna llegó a streaming el pasado 29 de noviembre y ya están disponibles todos los capítulos de la serie de Netflix que retrata la vida y muerte de uno de los pilotos más famosos de la historia de la Fórmula 1.

La producción brasileña consta de 6 episodios con una duración promedio de una hora, aquí te dejamos la lista de capítulos.

1: Vocación.

2: Determinación.

3: Ambición.

4: Pasión.

5: Héroe.

6: Tiempo.